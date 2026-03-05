Київ не мав стільки за всю війну: на Близькому Сході за 3 дні використали 800 ракет для Patriot

Президент Зеленський запропонував країнам Близького Сходу організувати "тихий обмін". Мовиться про постачання Києву ракет Patriot в обмін на поставки українських дронів-перехоплювачів.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу 5 березня.

Скільки ракет PAC-3 вже використали країни Близького Сходу?

Зеленський наголосив, що за три дні країни Близького Сходу використали понад 800 ракет PAC-3, які призначені для американських зенітних ракетних комплексів Patriot. Це, за його словами, в України не було такої кількості за усі чотири роки війни.

"Ми всі пам’ятаємо масові удари "Шахедів". Під час шокових ударів всі використовували все, що було. Тут питання, що немає відповідного досвіду. Зараз досвід є. Всі розуміють, що Patriot недостатньо", – сказав Зеленський.

Що передбачає "тихий" обмін?

Президент України зауважив, що країни Близького Сходу могли б отримати українські дрони-перехоплювачі в обмін на ракети для установок ППО Patriot.

Ми б хотіли "тихенько" отримати від країн (Близького Сходу – 24 Канал) ракети PAC-3 і передати їм дрони для перехоплення,

– зазначив він.

Зеленський підкреслив, що Київ знає, скільки перехоплювачів потрібно для власних потреб, а скільки можна виготовити додатково. Також він додав, що Україна "точно" надасть експертизу для захисту цивільних об'єктів та нафтової інфраструктури.

Важливо! Ракети PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) використовуються для американських зенітних ракетних комплексів Patriot. Вони розроблені для перехоплення та знищення тактичних балістичних ракет та інших повітряних цілей. Працюють ці ракети за технологією прямого влучання у ціль – знищення відбувається через передачу колосальної кінетичної енергії під час зіткнення, а не за допомогою вибухової бойової частини. В такому випадку збиття є безпечнішим, адже ця технологія мінімізує ризик випадкових пошкоджень від уламків на землі.

