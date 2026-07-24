Україна просить США пришвидшити постачання ракет до Patriot

Україна звернулася до Сполучених Штатів із проханням максимально прискорити постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 та PAC-2 GEM-T для систем протиповітряної оборони Patriot. Це питання стало одним із ключових під час переговорів української та американської сторін.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони України Євгеній Хмара.

Що просить Україна в американських союзників?

За словами Хмари, міжнародні партнери відзначили посилення позицій України на полі бою. Він наголосив, що українські військові активно застосовують різні типи безпілотників, наземні роботизовані комплекси та мережоцентричні операції, щоб отримати перевагу над російською армією.

Водночас, за його словами, найгострішою потребою залишається захист українського неба. Саме тому Україна просить прискорити постачання ракет до Patriot, які дозволяють ефективно перехоплювати російські балістичні ракети. Крім того, сторони обговорили запуск спільного виробництва та локалізацію ракет до Patriot відповідно до домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом.

Окрему увагу під час переговорів приділили розвитку співпраці у сфері безпілотних технологій. Україна заявила про готовність ділитися зі США власним досвідом ведення сучасної технологічної війни.

На завершення Євгеній Хмара подякував Сполученим Штатам за підтримку України та наголосив на важливості подальшої співпраці для досягнення справедливого миру.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом американської компанії Raytheon, під час якої обговорили запуск спільного виробництва в Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За словами глави держави, компанія готова розширити співпрацю, а відповідну ідею він раніше обговорював із президентом США Дональдом Трампом. Також сторони домовилися продовжити роботу над проєктами у сфері оборонних технологій та ненаступального військового обладнання.