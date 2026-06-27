"Фламінго" над Волгоградом: у мережі показали прильоти по заводу-виробнику "Іскандерів"

Посеред ночі 27 червня ракети атакували російський Волгоград. Під ударом щонайменше 2 ракет FP-5 "Фламінго" опинився завод "Титан-Барикади".

Місцеві жителі фільмували моменти прильотів по ньому. 24 Канал зібрав найяскравіші з них.

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Що відомо про удар по заводу у Волгограді?

Передусім зазначимо, що "Титан-Барикади" є одним із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу. Завод виробляє самохідні пускові установки 9П78 та інші наземні елементи оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Крім того, на підприємстві виготовляють пускові установки для стратегічних ракетних комплексів "Тополь-М", "Ярс". До того ж, у 2024 році журналісти-розслідувачі пов'язали завод з програмою балістичної ракети "Орешник".

На опублікованих у мережі відеокадрах видно, як ракети FP-5 "Фламінго" української компанії Fire Point летять курсом на підприємство. Атаку підтвердив і співзасновник компанії Денис Штілерман.

Ракета летить над Волгоградом: дивіться відео очевидців

Завод розташований приблизно за 500 кілометрів від кордону з Україною та перебуває під санкціями України, США, Європейського Союзу та низки інших держав через участь у виробництві російського ракетного озброєння.

Атака на Волгоград, м'яко кажучи, обурила місцевих. Вони скаржилися на те, що ракети вільно летять до цілі, і ніякі сили ППО навіть не намагаються їх збити.

У Волгограді скаржилися на "вільний прохід" ракет: дивіться відео (зауважте, що звучить нецензурна лексика)

Спершу повідомляли про влучання по заводу щонайменше двох ракет FP-5 "Фламінго". За попередніми даними фахівців, згідно з геолокацією, уражено цех №2 та виробничний корпус цеху №38. Згодом стало відомо й про третій приліт. Після ударів над підприємством здійнявся стовп диму.



Атака на Волгоград / Фото очевидців

Нагадаємо, 25 червня президент Володимир Зеленський затвердив для СБУ 40-денну операцію впливу на Росію, метою якої є примус країни-агресора до завершення війни. Вона передбачає, зокрема, далекобійні удари по території країни-агресорки.