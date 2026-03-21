Іран може дотягнутися ракетами до будь-якої країни Європи, окрім однієї, – ЗМІ

Іран здійснив спробу удару по спільній військовій базі США та Великої Британії на острові Дієго-Гарсія, використавши дві балістичні ракети. Це означає, що в теорії Ірану буде не складно вдарити по будь-якій країні Європи.

Про це повідомляє Defence Express.

Яку загрозу Європі несе Іран?

За даними The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців, одна з ракет вийшла з ладу ще під час польоту. Іншу, ймовірно, намагалися перехопити – один із кораблів ВМС США випустив по ній протиракету SM-3. Водночас остаточно невідомо, що саме сталося з другим снарядом.

Це може бути перша спроба Ірану застосувати балістичні ракети проміжної дальності для ураження цілі поза межами Близького Сходу.

Експерти звертають увагу: попри невдачу, сам факт такої атаки є показовим. Мінімальна відстань від Ірану до Дієго-Гарсія становить близько 4000 кілометрів, що відповідає характеристикам ракет проміжної дальності – від 3000 до 5500 кілометрів.

Раніше Тегеран офіційно заявляв, що його ракетна програма обмежується дальністю до 2000 кілометрів, однак ця атака демонструє інше. Якщо Іран може бити на 4000 кілометрів, що у Європі безпечною залишається лише Португалія.

Йдеться про ракету типу Khorramshahr. Останні модифікації цієї лінійки, за відкритими даними, можуть нести бойову частину з касетними елементами, які розсіюються у радіусі 8 кілометрів.

Крім того, іранські медіа раніше повідомляли про розробку нової версії – Khorramshahr-5 – із заявленою дальністю до 12 тисяч кілометрів і бойовою частиною у 2 тонни, що теоретично дозволяє уражати цілі навіть на території США.

Що відомо про атаку Ірану по базі Дієго-Гарсія?