США, ЕС и НАТО ответили так, что в Кремле, вероятно, произошел настоящий переполох. Ведь ставки резко возросли.

До теми Путіна понесло: короткий переказ абсурдної пресконференції глави Кремля

Кремль готов вторгнуться в Украину

Начну с того, что во время пресс-конференции Путин истерически заявил, что Запад обязан немедленно предоставить гарантии безопасности и не расширения НАТО. Иначе он за себя не ручается.

Риторика путинских заявлений звучала приблизительно так, что Россия якобы не хочет большой войны. Если НАТО не уйдёт вплоть до границы Германии, то война неизбежна.

Как минимум Кремль готов вторгнуться в Украину. К сожалению, глава Кремля в преддверии переговоров с Западом, действительно продолжает нагнетать ситуацию.

Издание Bloomberg сообщает о том, что Россия продолжает перебрасывать войска ближе к украинской границе. Делает это уже более скрытно, чем это было ранее.

Напомню, накануне, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на расстоянии до 200 километров вглубь России уже размещено больше 120 тысяч российских солдат.

Новые байки о Донбассе

В то же время сначала российское издание Meduza, а теперь и издание Reuters сообщает, что прямо сейчас в России идет активная вербовка наемников для отправки на Донбасс. Цели заброски боевиков и боевые задачи якобы пока не называют.

Полный выпуск WTF на 24 канале: смотрите видео



Кстати, в Кремле уже даже придумали легенду почему на Донбассе появятся новые партии российских боевиков. Во время пресс-конференции Путин несколько раз повторил тезис о том, что Киев, якобы готовит новую спецоперацию по силовому возвращению Донбасса.

Якобы, даже Запад об этом знает, а потому и отвлекает внимание, чтобы не сорвать операцию. Но Путин об этой операции узнал, а потому готов предотвратить конфликт.

Классическая ложь Кремля о том, что Украина сама себя бомбит, а Москва лишь помогает обездоленному русскоязычному населению. Эту же ахинею повторила и "пресс-алкаше" МИД РФ Мария Захарова.

В Белом доме придумали новый путь

Пока Путин исходит в своих агрессивных выдумках, Западу, похоже, начинает надоедать такое поведение России. В Белом доме прямо заявили, что не собираются опускаться до уровня Кремля и реагировать на все безумные реплики российских чиновников в публичной плоскости.

Цікаво Тональність Путіна брехлива, – Безсмертний про ймовірні перемовини Росії зі США

Потому, в последний раз заявили, если Россия будет себя так вести, она добьется как раз того, чего так боится Путин – ракеты НАТО будут у него на пороге.

В то же время в Белом доме заявляют, что есть и другой путь – дипломатический. Если до пресс-конференции Путина, в США осторожно заявляли о том, что диалог возможен только после деэскалации, а у Вашингтона есть свои требования к России. После неё, Белый дом перешел к конкретике, и я уверен, что в Кремле такого шага не ожидали.



Вашингтон высказал свои требования к Путину / Фото Getty Images

Белый дом заявляет, мол, это конечно хорошо, что Россия согласилась возобновить режим прекращения огня на Донбассе, но вообще-то её там в целом не должно быть.

Кремлю заявили массу претензий

Представитель администрации Джо Байдена четко заявил, что переговоры с Россией относительно гарантий безопасности должны начаться с вопроса о нарушении Кремля территориальной целостности Украины в целом. Не с попыток же Кремля разыграть как козырь последнее скопление войск на границе.

К слову, и прямой ответ на требование России не принимать Украину в НАТО. Именно с этого вопроса Белый дом и планирует начать диалог.

Кроме того, в администрации Байдена, в очередной раз подчеркнули, что ничего без координации с Украиной обсуждаться не будет. Хотя характер переговоров и не будет публичным.

Зверніть увагу Путін намагається легалізувати агресію Росії щодо України

То есть, Кремлю уже заявили, что у нас и к вам масса претензий. Первая из них – вы оккупировали часть Украины. Хотите о чем-то договариваться, то это нужно исправить. В этом свете говорить о том, что Кремль имеет какое-то право требовать не вступления в НАТО, вообще бессмысленно.

На это тут же отреагировали в МИД РФ. Сергей Лавров прямым текстом заявил, что дальнейшие диалоги об Украине в НАТО приведут к большой войне в Европе, а потому США должны уйти из Украины.

Россия запугивает Запад и Украину

Правда в том же интервью Лавров признался зачем России стягивание войск к украинской границе и такие вот громкие заявления. Дальше приведу цитату глава МИД: "Надеюсь к нам будут относиться серьезно, учитывая наши действия для обеспечения нашей обороноспособности".

Проще говоря, бряцая оружием Россия пытается запугать Украину и Запад. Но, как видим из сообщения Белого дома, это не очень то и работает.

К тому же, США в своих заявлениях не одни. Накануне, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. После чего заявил, цитирую: "Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь огромные последствия и высокую цену".

Обратите внимание! К Боррелю присоединились и Швеция, которая не входит в НАТО. Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что ее страна наотрез исключает любые требования Путина по не расширению НАТО.

Если только появятся такие намеки в самом Альянсе, они готовы этому жестко противодействовать. Ведь это отбирает будущее такого права для Швеции, если она вдруг захочет вступить в Альянс.

Финляндия может войти в НАТО

Финляндия, которая так же не входит в НАТО, тоже заявила о неприемлемости идти на уступки Путину. Более того, страна которая не собиралась идти в Альянс теперь публично заявляет о том, что, цитирую, имеет национальное пространство для маневра. Включая возможность подачи заявки на членство в НАТО.

То есть Кремль, который так пытается добиться не расширения НАТО, наоборот лишь провоцирует всё больше стран к стремлению попасть в Альянс.

Кстати, генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил и на слова Путина на недавней пресс-конференции о том, что якобы когда-то в 1990 годах, НАТО пообещало России не расширятся. Потом, цитирую, Кремль надули. Столтенберг заявил, что это всё лишь выдумки, и никаких обещаний НАТО никогда не давало.



Путин думает, что НАТО ему что-то пообещали / Фото Getty Images

Вся эта агрессивная риторика Кремля и попытка силой заставить Запад сдаться и бросить Украину на растерзание дикарям из-за поребрика, приводит к обратному.

Запад становится еще более сплоченным и уже не просто выражает обеспокоенность, но и выдвигает свои ультиматумы. Очевидно, что ставки поднимают обе стороны.

Украинцы изменились из-за войны

Та же агрессивная риторика Кремля изменила и самих украинцев, ведь еще до оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Украинцы в большинстве были скептически настроены в отношении ЕС и НАТО. Спустя 8 лет ситуация кардинально изменилась.

Варто прочитати Посилення оборони України: Путін перебуває під прицілом усього світу

По результатам последних соцопросов от КМИС, вступление Украины в НАТО поддерживают почти 68% опрошенных украинцев. В ЕС и того больше – почти 76%. Хотя, для сравнения, в 2012 году лишь 19% украинцев стремились в НАТО.

Хочется верить, что Путин прямо сейчас разыгрывает свою последнюю игру, которая закончится для него полным провалом. Ведь даже если он решится на большую войну, Украина просто так не сдастся.