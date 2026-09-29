Україна просить ЄС прискорити фінансування: Хмара назвав ключові потреби

Міністр оборони України Євгеній Хмара взяв участь у засіданні Ради ЄС на рівні глав оборонних відомств. Він окреслив партнерам ситуацію на фронті та пріоритетні потреби для посилення оборони.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Що Україна просить в ЄС?

Україна продовжує протистояти російській агресії, однак для посилення оборонних спроможностей необхідна додаткова підтримка партнерів.

Ціль Росії не змінилася – підкорити всю Україну. Щоб зупинити війну – Путін має зрозуміти, що може програти. Для цього нам потрібна сила,

– наголосив Хмара.

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Одним із ключових питань залишається захист України від балістичних ракет. Києву потрібні додаткові ракети для комплексів Patriot. Хмара закликав країни ЄС передати частину із власних запасів, запропонувавши згодом компенсувати їх тими боєприпасами, які Україна має отримати за вже укладеними контрактами.

Окрім цього, Україна просить партнерів надати ракети класу "повітря – повітря", переносні зенітні ракетні комплекси та боєприпаси для винищувачів F-16.

Окрему увагу міністр приділив протидії реактивним безпілотникам типу "Шахед". Україна вже використовує для їхнього знищення ракети-перехоплювачі, а вітчизняні виробники розробляють власні рішення.

Такі розробки вже демонструють позитивні результати, однак для створення повноцінної системи потрібен час. Тому він закликав ЄС долучитися до фінансування цього напряму, щоб Україна могла якнайшвидше отримати достатню кількість перехоплювачів.

За оцінкою Міноборони, додаткова оборонна потреба України становить 27 мільярдів доларів. Приблизно третина цієї суми – передоплата за постачання дронів на початку 2027 року.

Українська сторона закликала партнерів перенести частину фінансування за кредитом ЄС із 2027 року на 2026-й, використати залишок коштів програми SAFE на закупівлі для України та збільшити двосторонню військову допомогу.

Кошти необхідні цієї осені, щоб дати виробникам достатньо часу вчасно закупити комплектуючі та виготовити дрони. Особливо – з огляду на мобілізацію, яку ворог планує вже зараз.

Водночас у Міноборони зазначили, що грошове забезпечення військовослужбовців та відповідні виплати Україна планує покрити власними ресурсами. Йдеться про близько 7 мільярдів доларів, для чого уряд проводить економію та перерозподіл необоронних видатків держбюджету.