Днями президент США Дональд Трамп заявив, що "майже ухвалив рішення" про передачу Tomahawk Україні. Володимир Зеленський відреагував на ці плани Трампа.

Він зауважив, що це змусить росіян протверезіти. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на зустріч Зеленського із журналістами.

Дивіться також Контрнаступальна операція, мобілізація у Росії й питання Tomahawk: головні заяви Зеленського ЗМІ

Що сказав Зеленський про "Томагавки"?

Зеленський зауважив, що Трамп може дати Україні "деякі речі", які "точно можуть посилити Україну". Йдеться про далекобійну зброю.

"Ми говорили про це питання вперше восени минулого року (2024 року – 24 Канал) – тоді в Нью-Йорку я порушував це питання з ним, коли президент Трамп проходив виборчий процес. Зараз на останній зустрічі не почув "ні", а почув, що будуть працювати на технічному рівні, і будуть розглядати цю можливість. Так само це питання я порушував в Білому домі ще за часів минулої адміністрації Байдена, але тоді була відмова", – розповів президент України.

Тож, за його словами, останні заяви Трампа – це важливий сигнал про посилення України усіма можливостями.

Одна із них – це саме "Томагавки".

Всі такі речі можуть посилити Україну і змусити "рускіх" бути тверезими. Трішечки протверезити, сісти за стіл перемовин. І якщо буде припинення вогню, то сам цей факт, як я сказав, впливатиме на можливість домовитися потім, мати план. Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях,

– сказав Зеленський.

Він також зауважив, якщо Трамп дасть таку можливість припинити вогонь, то його потрібно буде номінувати на Нобелівську премію.

Що відомо про передачу "Томагавків"?