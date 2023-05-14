Пожежу у Тернополі вже локалізували. Про це розповів міський голова.

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Яка ситуація в Тернополі після ракетних обстрілів

Напередодні ввечері окупанти влучили у складські приміщення.

Станом на ранок пожежу локалізовано. Відомо про двох травмованих, яких госпіталізували,

– зазначив Сергій Надал.

Також він розповів, що вдруге російські терористи атакували Тернопіль близько 5 години ранку 14 травня. Міський голова додав, що внаслідок вибухів, ймовірно, уламків ракети, пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі.

На щастя, інформація про постраждалих вже не надходила. На місці працюють спеціальні служби.

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В ОВА розповіли деталі атак окупантів

Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш зазначив, що о 5 ранку зафіксовано приліт крилатих ракет. На місце прибули спеціалісти. Вони зафіксували руйнування двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків.

Труш додав, що пожежу, яка виникла на місці, одразу ліквідували. Також уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські об'єкти, а ще 9 вантажних автомобілів. Минулося без потерпілих.

Прошу не підходити до пошкоджених об'єктів до остаточних висновків спеціалістів,

– наголосив очільник ОВА.

Зауважимо, що загалом внаслідок цих ворожих атак на Тернопільщині зафіксували шість прильотів.