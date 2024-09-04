Окупанти розраховують на те, що більше ракет будуть уражати цілі в українських містах. Це 24 Каналу зауважив військовий оглядач Денис Попович.

До теми Що відомо про ракети "Кинджал", які Росія запустила на Львів 4 вересня

Ворог застосовує балістику

Денис Попович зазначив, що ворог вдарив по Львову 4 вересня двома балістичними ракетами "Кинджал". Напередодні були влучання двох балістичних ракет по Полтаві. По Києву у ніч на 2 вересня загарбники випустили 16 балістичних ракет.

Такі ракети вкрай складно збивати. Зокрема, звичайні радянські зенітно-ракетні комплекси, які до повномасштабного вторгнення були на озброєнні в Повітряних сил ЗСУ, не здатні цього робити.

Ворог буде продовжувати широко використовувати балістичні ракети, які він, очевидно, накопичив. Розуміючи, що у нас обмежені можливості щодо їхнього збиття, противник розраховує, що більше ракет будуть уражати цілі, які він для себе обрав у Львові, Полтаві, Києві. У такий спосіб він хоче підвищити відсоток влучань,

– пояснив військовий оглядач.