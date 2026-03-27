ЗСУ вперше розтрощили російський комплекс "Бастіон" у Криму, – речник ВМС Плетенчук

Ворожа армія з початку року активно застосовує береговий ракетний комплекс "Бастіон" для атак по українських містах. Однак Сили оборони дають відсіч, тож відбулося перше ураження цього комплексу на території тимчасово окупованого Криму.

Відповідну заяву в етері телемарафону зробив речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Що відомо про перший випадок ураження ворожого "Бастіону"?

Як пояснив Плетенчук, українські військові фіксували посилення застосування цього ракетного комплексу.

Зауважте! Модернізація "Бастіону" надала йому також можливість запускати ракети "Циркон".

Попри те, що це вже доволі застаріла ракета, вона надзвукова й використовується, як правило, для ударів вглиб по українській території. Її окупанти запускають з Криму.

На думку речника ВМС, такі російські атаки пов'язані зі спробами противника компенсувати застосування балістики. Подібні удари ворог здійснює в середньому 1 – 2 рази на місяць.

Водночас ураження ракетного комплексу "Бастіон" – доволі складне завдання.

Ураження такого комплексу, наскільки я бачу, відбулося вперше на території Криму, тому що доволі складно подібні дії проводити. Вони приховано пересуваються, і вистежити подібну ціль доволі складно,

– підкреслив Плетенчук.

Він також уточнив, що "Бастіон" – це мобільний протикорабельний комплекс, який росіяни використовують нетипово. Вони б'ють ракетами по суші через відсутність цілей у морі. До того ж, такі системи можуть перекидатися й через Кримський міст.

Нагадаємо, що в ніч на 24 березня Збройні Сили України вдарили по російському береговому ракетному комплексу "Бастіон-М" у Криму. Повідомляли також про втрати серед особового складу противника.

