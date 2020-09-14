Україна може поставити ракетний комплекс "Нептун" на серійне виробництво, а також почати його експортувати у 2021 році. Зауважимо, що "Нептун" є ефективним засобом, аби стримувати російську агресію на морі.

Серійно Україна вже може виробляти "Нептун", треба тільки узгодити, скільки їх необхідно для ЗСУ. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич в інтерв'ю "РБК-Україна".

Цікаво Техніка війни: Потужні бронемашини, які доїхали до району бойових дій на Донбасі

Продавати "Нептун" – дуже вигідно

Я думаю, що це також один з наших пріоритетних видів озброєння на експорт, тому що за своїми технічними характеристиками це дуже потужний комплекс. Це гарна одиниця експортного озброєння, яку можна вигідно продати як для держави, так і для підприємства-виробника "Луч",

– зауважив Завітневич.

Довідка Державне підприємство Державне Київське конструкторське бюро "Луч" є одним з провідних розробників складових частин комплексів авіаційного та протитанкового озброєння України.

Він зауважив, що питань щодо фінансування "Нептуна" не було. Однак через карантин відбулась затримка в плануванні державного оборонного замовлення. А це вплинуло на планування робочого часу.

Що відомо про "Нептун"

23 серпня ракетний комплекс "Нептун" прийняли на озброєння ВМС України за наказом міністра оборони Андрія Тарана.

Розробка "Нептуна" розпочалась після окупації Криму в 2014 році та початку війни на сході України.

Усі елементи комплексу "Нептун" зроблені в Україні.

Що вміє "Нептун"

"Нептун" – український береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 Нептун. Він може:

Стримувати агресію з боку противника; Посилити контроль над українськими територіальними водами, Зміцнити захист військово-морських баз та інших берегових об’єктів у тих напрямках, з яких можуть вторгнутися окупанти.