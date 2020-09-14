Український ракетний комплекс "Нептун" може піти на експорт: що він вміє
Україна може поставити ракетний комплекс "Нептун" на серійне виробництво, а також почати його експортувати у 2021 році. Зауважимо, що "Нептун" є ефективним засобом, аби стримувати російську агресію на морі.
Серійно Україна вже може виробляти "Нептун", треба тільки узгодити, скільки їх необхідно для ЗСУ. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич в інтерв'ю "РБК-Україна".
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Продавати "Нептун" – дуже вигідно
Я думаю, що це також один з наших пріоритетних видів озброєння на експорт, тому що за своїми технічними характеристиками це дуже потужний комплекс. Це гарна одиниця експортного озброєння, яку можна вигідно продати як для держави, так і для підприємства-виробника "Луч",
– зауважив Завітневич.
Він зауважив, що питань щодо фінансування "Нептуна" не було. Однак через карантин відбулась затримка в плануванні державного оборонного замовлення. А це вплинуло на планування робочого часу.
Що відомо про "Нептун"
- 23 серпня ракетний комплекс "Нептун" прийняли на озброєння ВМС України за наказом міністра оборони Андрія Тарана.
- Розробка "Нептуна" розпочалась після окупації Криму в 2014 році та початку війни на сході України.
- Усі елементи комплексу "Нептун" зроблені в Україні.
Що вміє "Нептун"
"Нептун" – український береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 Нептун. Він може:
- Стримувати агресію з боку противника;
- Посилити контроль над українськими територіальними водами,
- Зміцнити захист військово-морських баз та інших берегових об’єктів у тих напрямках, з яких можуть вторгнутися окупанти.
Український ракетний комплекс "Нептун" / Фото Вікіпедія
Український ракетний комплекс "Нептун" / Фото Національний промисловий портал