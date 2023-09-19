Росія зранку 19 вересня завдала чергового терористичного удару по території України. Відомо, що "Шахедів" було більше, аніж повідомляли спочатку.

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Дронів було понад 30

За уточненою інформацією протиповітряною обороню було знищено 28 із 31 "Шахедів", які Росія випустила зранку 19 вересня. Раніше повідомляли про 30 запущених та 27 збитих дронів-камікадзе.

Від цинічного ракетного удару балістичною ракетою "Іскандер-М" постраждало мирне населення міста Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Раніше повідомляли про 30 запущених та 27 збитих дронів-камікадзе.

Загалом, цієї доби ворог завдав 9 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Удар по Україні 19 вересня