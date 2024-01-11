Під час удару в будівлі перебувало 30 цивільних, з яких 8 працівників готелю. Працівниця розбитого готелю Олександра розповіла 24 Каналу про перші хвилини після ракетного обстрілу. Зазначимо, що це вже третій готель, по якому вдарили росіяни.

Читайте також "Я був у ванній, це врятувало": що кажуть свідки про удар по Харкову та фото й відео наслідків

Розповіді очевидців про обстріл готелю

Ввечері 10 січня адміністраторка ресторану Олександра разом з чоловіком були на зміні, коли Росія завдала ракетного удару по готелю в Харкові. Вона дивом вижила, адже між дівчиною і місцем влучання була стіна та всього кілька метрів.

Ми закінчували свою зміну. В ресторані людей вже не було, всі пішли відпочивати. Я сиділа за столом внизу біля тієї вирви, що впала поряд з нашим комплексом. Коли стався вибух, в очах почервоніло. Зараз дуже болить вухо,

– мовила працівниця розбитого готелю.

Цей готель став для Олександри другим домом, адже її будинок російські загарбники розбили ще на початку повномасштабного вторгнення.

У мене просто біль в душі й радість з першої секунди, коли я зрозуміла, що жива. Я не розумію, що робити далі. Все, що в мене залишилось, це 4 ковдри, подушки й планшет,

– додала адміністраторка готелю.

Станом на ранок 11 січня кількість постраждалих збільшилася до 13 осіб. Наразі у лікарні перебуває 10 людей, серед яких 35-річний адміністратор готелю, стан якого важкий.

Він кричав: "Допоможіть", але я не могла допомогти, бо все було у вогні. Я не зрозуміла, куди мені бігти. Всі люди вибігли й почали шукати вихід, а потім просто вистрибнули з вікна,

– зазначила Олександра.

Гості, зокрема, кілька груп іноземних журналістів, під час удару були в номерах. Людей врятувало те, що ракета влучила в порожню частину приміщення.

Чоловік Олександри – Влад, який також працював у знищеному росіянами готелі, від'їхав буквально за декілька хвилин до удару. Його врятувала поїздка в магазин.

"Я ще довго не хотів їхати. Думав пішки йти чи на машині, але поїхав на автівці. Це мене й врятувало", – мовив чоловік.

Атака по готелю у Харкові: що відомо