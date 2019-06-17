Район Операції об'єднаних сил відвідала офіційна делегація Литви

Район проведення ООС на Донбасі відвідала литовська делегація у понеділок, 17 червня. Гості побачили Авдіївку, Курахово та Селідово.

На чолі іноземної делегації була канцлер Міністерства оборони Литовської Республіки Дайва Бєлєцкієн. Про це повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці у Facebook.

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Посадовці відвідали українські позиції в Авдіївці, Кураховому та Селідовому, ознайомилися зі структурою системи медичного забезпечення бійців, особливостями надання медичної допомоги українським військовим.

Делегація Литви відвідала район проведення ООС: дивіться фото

Після завершення візиту представники України та Литви обговорили взаємні інтереси та аспекти розширення співробітництва між двома країнами.

До слова, літак ВПС України у понеділок, 10 червня, привіз з Литви до України майже мільйон боєприпасів для автоматів та кулеметів загальною вартістю у 255 тисяч 500 євро. Україні вони дісталися безкоштовно.



Мапа тимчасово окупованих територій Донбасу станом на червень 2019 року