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      Район Операції об'єднаних сил відвідала офіційна делегація Литви

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      Литовці відвідали ООС
      Литовці відвідали ООС / facebook.com/pressjfo.news

      Район проведення ООС на Донбасі відвідала литовська делегація у понеділок, 17 червня. Гості побачили Авдіївку, Курахово та Селідово.

      На чолі іноземної делегації була канцлер Міністерства оборони Литовської Республіки Дайва Бєлєцкієн. Про це повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці у Facebook.

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      Посадовці відвідали українські позиції в Авдіївці, Кураховому та Селідовому, ознайомилися зі структурою системи медичного забезпечення бійців, особливостями надання медичної допомоги українським військовим.

      Делегація Литви відвідала район проведення ООС: дивіться фото

       

       

      Після завершення візиту представники України та Литви обговорили взаємні інтереси та аспекти розширення співробітництва між двома країнами.

      До слова, літак ВПС України у понеділок, 10 червня, привіз з Литви до України майже мільйон боєприпасів для автоматів та кулеметів загальною вартістю у 255 тисяч 500 євро. Україні вони дісталися безкоштовно.

      Мапа
      Мапа тимчасово окупованих територій Донбасу станом на червень 2019 року

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Литва Операція Об'єднаних сил Новини Донецька Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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