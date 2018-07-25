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Райське плавання: як виглядає розкішна яхта, на якій відпочивають Бейонсе і Jay-Z

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Знамените подружжя музикантів Бейонсе і Jay-Z має неймовірні статки, через що не скупиться на розкішні відпочинки. Поміж гастрольного туру "OTR II" пара відпочиває разом з дітьми на яхті Kismet, вартістю близько 160 мільйонів доларів.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

На вишуканій яхті Бейонсе і Jay-Z помітили біля Амальфітанського узбережжя. Як повідомляють у виданні, яхта належить американському мільярдеру Шахіду Хану, однак її, схоже, подружжя вирішило взяти у тривалу оренду.\

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Яхта, довжиною майже у 100 метрів, має декілька рівнів та складається з декількох кімнат. Окрім вітальні з домашнім кінотеатром, ванни-перукарні, басейну, кількох спалень, кухні та багатьох інших елітних покоїв на яхті розміщений вертолітний майданчик та навіть баскетбольна площадка.

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Нагадаємо, що за результатами SEO-аналізу компанії Hopper HQ Бейонсе увійшла в десятку найбагатших зірок Instagram. За інформацією видання, вона зайняла п'яту сходинку в списку багатіїв та може брати за одну рекламну публікацію близько 700 тисяч доларів.

Теги: LifeStyle Фотоновини Бейонсе Музика
Джерело: 24 Канал
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