Глава Верховної ради Дмитро Разумков 2 вересня оголосив про виключення народного депутата Гео Лероса з фракції "Слуга народу". Раніше його колеги зібрали близько 200 підписів за виключення нардепа.

Спікер парламенту згідно з регламентом оголосив про виключення Лероса під час засідання Ради, повідомляє 24 канал.

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Як виключення Лероса коментують у "Слузі народу"

Глава президентської фракції Арахамія також наголосив, що Лерос йшов у Раду за списком, і якби він самостійно написав заяву, то втратив би мандат .

. Він також запевнив, що президент Володимир Зеленський не давав йому вказівки збирати підписи про виключення нардепа з фракції.

Водночас він зазначив, що протягом останніх пів року Лерос робив критичні заяви в бік Єрмака. У це фракція не втручалась. Однак, критика глави держави і його програми депутатом президентської фракції, на думку Арахамії, створює геть іншу ситуацію. Тому, мовляв, в цьому випадку цілком нормальним є процес виходу депутата з фракції.

Арахамія каже, що всі підписанти за виключення Лероса з фракції добровільно засвідчили свою позицію, ніякого тиску не було.

Водночас народний депутат Данило Гетманцев вважає, що Лерос у своєму скандальному виступі з критикою Зеленського не має рації.

Реакція Зеленського

Президент гостро відреагував на інцидент з Леросом. При цьому він сказав, що не реагує "на хабарників і зрадників України, йому все одно з якої вони партії".

Виключення Гео Лероса з фракції "Слуга народу": що треба знати

На засіданні парламенту 1 вересня Гео Лерос відкрито виступив проти Зеленського та його дій. Нардеп заявив, що "країна рухається у прірву, але досі не з’явилося ніякої державної стратегії, бодай якогось плану на майбутнє". За його словами, замість обіцяного "зняття недоторканності з президента, депутатів та суддів", вразливими "зробили лише депутатів з опозиції".

Лерос також додав, що Єрмак начебто роздає телефоном вказівки "проти кого відкривати справи, а які закривати, кого призначати на державні посади, а кого звільняти".

Згадав він і про призначення президентом на державні посади людей без конкурсу, "екскварталівців", знайомих. А також інцидент з підпалом його авто. Він заявив, що наразі не акцентуватиме на цьому увагу, однак приймає виклик і ніколи це не пробачить.

Після цього члени "Слуги народу" зібрали підписи за виключення його з фракції.

Зверніть увагу! Народному депутату з фракції "Слуга народу" Гео Леросу підпалили машину в Києві 28 серпня 2020. Сам нардеп не постраждав. Поліція зареєструвала заяву щодо інциденту.

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