Разумков розповів, чи варто чекати кадрових змін в уряді
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що масштабних кадрових змін у Кабінеті Міністрів найближчим часом очікувати не варто. Водночас він не виключив, що такі зміни можливі в економічному блоці уряду.
Сумнівно що ми найближчим часом будемо бачити глобальну ротацію в Кабінеті Міністрів України, розповів Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів. Його цитує 24 канал.
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Колеги виступали з критикою деяких міністрів. З чимось я можу бути згоден, а з чимось, я думаю, ні. Та сьогодні говорити про глобальну трансформацію Кабінету Міністрів найближчим часом, я думаю, не варто,
– пояснив Дмитро Разумков.
Розвиваючи свою позицію, він пояснив, що перед українським урядом нині є багато викликів. Зокрема він виділив підготовку проєкту держбюджету, боротьбу з коронавірусом, війну, соціально-економічні показники тощо.
Тоді в Разумкова уточнили, чи варто очікувати кадрових змін лише в економічному блоці уряду, про що говорять останнім часом. Той відповів, що це теоретично можливо.
"Це може бути ініційовано й одним народним депутатом, а зал буде визначатися – підтримати чи відхилити таку пропозицію", – розповів спікер Верховної Ради.
Коротко про можливі кадрові зміни уряду:
- Останнім часом у політичних колах обговорюють можливі кадрові зміни в Кабінеті Міністрів Уряду. Зокрема це стосується економічного блоку – міністерств розвитку економіки й фінансів.
- Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко також підтвердив, що у влади є питання до керівників цих міністерств. Він натякнув на певні проблеми в податковій і митниці.