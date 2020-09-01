До роботи Міністерства фінансів та Міністерства економіки у фракції "Слуги народу", а отже – у монобільшості у Верховній Раді, "є питання". Наприклад, щодо податкової й митниці. Якщо на ці питання не буде відповідей, парламент відреагує.

Про це говорив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі програми "Свобода слова" увечері 31 серпня.

Читайте також Зеленський назвав мікробами деяких "слуг народу": заява

Чи дійсно в уряді Шмигаля будуть зміни

Корнієнко прокоментував висловлювання голови фракції "Слуга народу" у Раді Давида Арахамії від 30 серпня про ймовірні кадрові зміни у Кабінеті Міністрів.

Арахамія сказав, що "можуть бути якісь ротації щодо окремих міністерств" з економічного блоку.

Корнієнко підтвердив ці слова, однак уточнив, що Арахамія "не говорив у доконаному вигляді".

Він більше натякав що до Міністерства економіки, до Міністерства фінансів є питання з боку фракції монобільшості. Я думаю, що вони на ці питання найближчим часом або дадуть відповідь,

– сказав глава партії "Слуга народу".

І додав: якщо відповіді будуть "неякісними", монобільшість і Рада буде "у якісь процеси далі переходити".

До яких міністрів "має питання" "Слуга народу"

Міністр фінансів України з 30 березня 2020 року – Сергій Марченко. На цій посаді він замінив Оксану Маркарову.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з 17 березня 2020 року – Ігор Петрашко. Його попередником був Тимофій Милованов.

Які саме питання є у "слуг народу" до міністрів

За словами Корнієнка, питання до міністрів стосуються, наприклад, кадрових призначень. Зокрема, у митниці, податковій тощо. На ці питання міністрам треба у першу чергу дати відповіді профільним комітетам ВРУ.

Тим часом Шмигаль заявив, що очікує у 2022 році середні зарплати по Україні на рівні 15 тисяч