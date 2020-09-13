Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував можливість розпуску українського парламенту. Спікер висловив свою думку, що Рада допрацює до кінця каденції.

Свою думку щодо можливості розпуску Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

До слова Разумков розповів, чи варто чекати кадрових змін в уряді

Спікер зокрема заявив, що нині не бачить ні причин, ні законних підстав для розпуску Верховної Ради 9 скликання.

Якщо ми говоримо про те, скільки пропрацює Верховна рада, то я думаю, що вона пропрацює до кінця своєї каденції, як це і передбачено Конституцією,

– заявив голова парламенту.

Коротко про чинне скликання парламенту: