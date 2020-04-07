Разумков назвав проблеми "Слуги народу" на місцевих виборах в Україні

На 25 жовтня в Україні призначені місцеві вибори. Буде готуватися до них і партія "Слуга народу".

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков в інтерв'ю LB.ua розповів в чому відмінність цих виборів для партії "Слуга народу" від парламентських виборів. Нагадаємо, тоді СН вдалося провести у Верховну Раду 254 кандидатів.

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"Місцеві вибори – це, однозначно, виклик для партії "Слуга народу", оскільки їх не можна порівнювати з парламентськими. Там голосують за телевізор, тут – за конкретних людей. Прямої передачі рейтингу немає", – заявив Разумков.

При цьому спікер парламенту заявив, що він не займається формуванням передвиборчих штабів партії, адже зайнятий роботою у Верховній Раді. "В мене своєї роботи хоч греблю гати", – зазначив Разумков.

Що треба знати про місцеві вибори 2020?Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.



Участі у чергових виборах не братимуть лише ті населені пункти, які сформували свої органи місцевого самоврядування після 2015 року – у межах закону про децентралізацію влади та утворенням ОТГ.

Яку суму мають заплатити кандидати у мери для участі у місцевих виборах-2020:



Грошова застава для кандидатів у мери у 2020 році / Інфографіка 24 каналу

