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      Разумков пояснив, як спроба повернення людей Януковича нашкодять Зеленському

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      Разумков вважає можливе скасування закону про люстрацію передвиборчим хайпом
      Разумков вважає можливе скасування закону про люстрацію передвиборчим хайпом / 24 канал

      Намагання чиновників часів Януковича повернутись до влади внаслідок можливого скасування судом закону про люстрацію може дестабілізувати політичну ситуацію в Україні. Це створить проблеми команді президента Володимира Зеленського, однак революційної ситуації не буде.

      Звільнені раніше люди будуть пробувати повернутись на своїй посади через суд, про це заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі "1+1"

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      Однак серйозних наслідків такої ситуації Разумков не передбачає.

      Революційної ситуації – думаю, ні. Що це створить певні проблеми нам, як представникам нової команди і в першу чергу президенту – це факт. Тому що будуть судові позови, будуть спроби поновитися на тих робочих місцях, з яких люди були звільнені,
      – пояснив він.

      Водночас Разумков вважає, що ситуація з можливим скасуванням закону про люстрацію є "чорною технологію та маніпуляцію», яку нібито намагаються впровадити «у межах виборчої кампанії".

      "Тому що в когось є проблеми з рейтингом. Дуже зручно влаштовувати такий, вибачте за сленг, хайп. Я не думаю, що це сильно комусь допоможе, але тим не менше", – ввкажає лідер "Слуги народу".

      Чому Конституційний Суд може скасувати цей закон? 

      Його у Конституційному суд оскаржив Верховний суд. Мовляв, Закон порушує незалежність і недоторканність суддів. Служба зовнішньої розвідки також звернулася до Конституційного суду України з проханням роз'яснити, чи відповідають Конституції окремі положення закону. Зокрема ВС оскаржив положення закону про заборону обіймати посади для суддів, які приймали рішення проти учасників Євромайдану.

      47 народних депутатів Верховної Ради одразу ж після прийняття закону оскаржили його конституційність та намагалися переконати Венеційську комісію, що цей закон порушує права людини. У 2015 році Венеційська комісія підтвердила право країн використовувати процедуру люстрації, але рекомендувала Україні внести правки, бо текст закону містить серйозні недоліки. 

      Подання 47 депутатів було вже третім за ліком, згодом у      сі три позови об'єднали в одне конституційне провадження.

      Протести

      Конституційний Суд 4 липня розглядав відповідність закону "Про очищення влади" до Конституції – рішення мали оголосити до вечора. Там відбулося одразу дві акції протесту із вимогами не скасовувати закон про люстрацію. Одну з них організували громадські активісти, а на іншу зібралися кілька партій, зокрема і фракція Петра Порошенка.

      Закон України "Про очищення влади", більш відомий як закон про люстрацію, Рада ухвалила у 2014 році – аби не допустити до влади після Революції Гідності осіб, що були держслужбовцями за режиму Януковича. 

      Що буде, якщо КС визнає закон неконституційним? Повернутися на держпосади зможуть кілька тисяч чиновників, посадовців та правоохоронців часів Януковича, яких звільнили з посад у 2014-2015 роках. Ті, хто причетний до розстрілів Майдану, хто сприяв окупації Росією Криму, Донбасу – зможуть знову бути у владі.

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      Теги: Люстрація Дмитро Разумков Віктор Янукович Володимир Зеленський Верховний суд України Конституційний суд Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики
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