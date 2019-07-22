Разумков прокоментував можливу узурпацію влади партією "Слуга народу"

Партія "Слуга народу", за результатами екзит-полу, перемагає на дострокових парламентських виборах. Вони отримають більшість для голосування у Раді.

Проте лідер партії Дмитро Разумков у коментарі 24 каналу запевнив, що узурпації влади не буде.

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Він додав, що у нас зараз є узурпація влади у Верховній Раді, яка вже протягом 2 місяців, як президент Володимир Зеленський вступив у свої повноваження не дає змогу йому проводити ті реформи, які він обіцяв суспільству, та не дає змінювати керівництво у ГПУ та в інших міністерств.

Щодо запобіжників, то, по-перше, коли прийдемо до Верховної ради, ми дійсно скасуємо депутатську недоторканість, а не як наші попередники будемо про це лише говорити,

– заявив Разумков.

Він додав, по-друге, приймуть закон про відкликання або дострокове припинення повноважень народного депутата. Також закон про тимчасові слідчі комісії, закон про імпічмент, закон про покарання за кнопкодавство або неперсональне голосування та багато іншого.

Це дійсно зробить діяльність Верховної Ради прозорою, адекватною та ні про яку узурпацію влади мова йти не буде. Проте консолідація влади дійсно відбудеться. Я впевнений, якщо всі три вертикалі – президентська, парламентська та виконавча – почнуть працювати на суспільний інтерес, то ми зможемо якісно змінити нашу державу,

– наголосив Разумков.

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Увага! Станом на 11 ранку ЦВК підрахувала половину голосів виборців. Згідно з оприлюдненими даними, "Слуга народу" лідирує з результатом 42,44%, далі слідує "Опозиційна платформа – за життя" – 12,87%, третя позиція за "Європейською Солідарністю" – 8,65%, пасуть задніх, але все ж долають 5-% бар’єр ВО "Батьківщина" (8,02%) і "Голос"(6,39%).



Офіційні результати екзит-полу: інфографіка 24 каналу