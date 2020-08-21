На Львівщині у Жовківському районі правоохоронці викрили і припинили роботу "реабілітаційного центру", де незаконно утримували 17 людей.

Своїх підопічних організатори залучали до безкоштовної роботи. Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

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До закладу під приводом реабілітації поміщали осіб з нарко- та алкозалежністю, яких примусово утримували та нібито "лікували" за гроші, отримані від родичів. Вартість одного місяця перебування такого "пацієнта" у закладі становила 10 тисяч гривень.

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Керівники центру не мали жодних дозвільних документів на таку діяльність. У закладі перебували особи віком від 19 до 40 років, мешканці Львівської області, а також жителі Києва, Тернополя та Харкова, яких утримували проти власної волі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Працівників центру можуть позбавити волі на строк від 5 до 12 років.