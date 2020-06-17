Як змінилися ціни на оренду житла: інфографіка
Оренда однокімнатної квартири по областях України у травні подешевшала на 0,9% порівняно з лютим. Відповідно, оренда однокімнатної квартири коштує до 3777 гривень.
За даними Державної служби статистики, найбільше оренда подешевшала на Одещині – на 7%, тобто до 4979 гривень.
У деяких областях України житло навпаки подорожчало. Наприклад, у Волинській області оренда зросла на 4,8%, до 2932 гривень.
Вартість оренди у містах:
- у Києві – 7309 гривень у травні, а у квітні вартість житла була – 7450 гривень;
- в Одесі – 4919 гривень у травні, а у квітні – 5354 гривні;
- у Львівській області – 4738 гривень у травні, коли у квітні – 4706;
- у Харківській області – 4518 гривень;
- у Закарпатській області – 3895 гривень.
Найдешевшими квартири є:
- в Івано-Франківській області – 2366 гривень у травні;
- у Сумській області – 2149 гривень;
- у Луганській області – 2069 гривень.
Як змінилися ціни на оренду однокімнатної квартири / Інфографіка 24 каналу