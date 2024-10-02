Квартира розташована на першому поверсі новобудови (житловий фонд 2011 – 2020-ті). Її вартість може бути низькою через крихітну площу, розповідає Нерухомість 24, посилаючись на дані оголошення з OLX.

Зверніть увагу "Це занадто дорого": скільки зараз коштують квартири в Тернополі

Який вигляд має квартира за 29 тисяч доларів

Будинок, де розташована квартира, в гарному місці. За даними оголошення, до парку "Погулянка" йти лише 100 метрів. А через паркову зону можна за 15 хвилин вийти на ближній центр Львова.

Квартира має площу 17 квадратних метрів, у межах якої облаштували кухонну зону, спальню на другому рівні та санвузол. Вікно виходить на прибудинкову територію.

Крихітне помешкання зонували / Фото OLX

Помешкання в чудовому житловому стані, але дивлячись на меблі та поєднання кольорів можна зрозуміти, що ремонт робили бюджетно.

Стан гарний житловий, не потребує жодних вкладень. Можливий продаж з меблями та технікою як на фото. Квартира дуже економна: комунальні взимку максимум 600 гривень все разом,

– зазначено в оголошенні.

Серед недоліків квартири не лише маленька площа, а також її енергозалежність. Там немає газу, тому житло тільки на електриці.

Найменша квартира у Львові

Помешкання площею 11 квадратних метрів продають всього за 23,5 тисячі доларів. Наразі це найменша квартира на ринку в місті.

Власникам вдалося помістити кухню, спальню та навіть душ в одній кімнаті. Через малу площу вони зробили помешкання дворівневим.

Квартира розташована на другому поверсі невеликого австрійського будинку на вулиці Стрімкій.