Місцевий, на ім'я Пол, просто займався буденними справами. Він навіть не здогадувався, кого з часом може побачити, розповідає 24 Канал, посилаючись на місцеве видання local10.

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До будинку заповз небезпечний гість

Американець вирішив провітрити оселю, тому відчинив двері, які вели на задній двір. У якийсь момент Пол відійшов, щоб перевірити свою електронну пошту на наявність нових повідомлень. Раптом чоловік відчув, що на нього хтось дивиться.

Коли господар обернувся, то побачив, що це алігатор довжиною майже два фути (понад пів метра). Хижак просто проліз крізь ширму та заповз до будинку. У першій кімнаті плазун не зупинився, а вирішив попрямувати далі на кухню, де його й застав шокований чоловік.

Алігатор опинився на кухні в будинку: дивіться відео

Що зробив господар

Пол не розгубився та схопив довгий предмет, схожий на палку, щоб вигнати алігатора. Плазун борсався на підлозі, намагаючись атакувати чоловіка.

Пол зателефонував до поліції й попросив про допомогу. Та, зрештою, алігатора впіймав мисливець із Флоридської рибної та дикої природи. Він забрав плазуна із собою та поселив у безпечне місце.

На щастя, власник не постраждав і єдине, на що жалівся, – це купа слизу на кухонних поверхнях.