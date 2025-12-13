Аналитики OLX проанализировали цены на посуточную аренду в самых популярных туристических локациях региона. Детали рассказывает 24 Канал.

Читайте также Где за год больше всего подорожали квартиры на вторичке: какие тренды фиксируют на рынке

Где аренда частного дома обойдется дороже всего, а где дешевле всего?

Лидером по ценам на аренду домов стала Поляница вблизи Буковеля. Средняя суточная стоимость здесь достигает 5 500 гривен – это на 10% больше, чем в прошлом году.

Немного дешевле жилье в Татарове – 4 500 гривен за сутки. В Микуличине аренда стоит в среднем 3 200 гривен, что на 10% меньше, чем в прошлом году. В Яблунице цены остались стабильными – примерно 3 000 гривен в сутки.

В Яремче средняя стоимость аренды домов снизилась на 9%, тогда как в Славском зафиксировали рекордный рост – сразу на 213%. В обеих локациях сутки проживания стоит около 2 500 гривен.

В Ворохте цены поднялись на 54% и составляют в среднем 2 000 гривен в сутки.

Самые бюджетные варианты частных домов предлагают Ясиня и Воловец. Здесь суточная аренда обойдется примерно в 900 и 500 гривен соответственно.

Действительно ли гостиницы и базы отдыха дешевле?

Проживание в гостиницах и на базах отдыха в целом стоит меньше, чем аренда домов. Самым дорогим среди них стал Татаров – средняя цена номера здесь 4 000 гривен, что на 86% больше, чем в прошлом году.

В Славском номер стоит около 2 500 гривен (+64%), в Яблунице – 2 250 гривен. В Микуличине цены выросли на 233% и достигли 2 000 гривен за сутки, столько же просят в Ясине.



Цены на аренду жилья в Карпатах отличаются в зависимости от места / Фото Freepik

В Полянице средняя цена номера снизилась до 1 250 гривен (-81%). В Яремче стоимость выросла на 54% и составляет около 1 000 гривен, тогда как в Ворохте цены наоборот упали на 29% – также до 1 000 гривен в сутки.

Что выбрать туристам в 2025 году?

Частные дома остаются самым дорогим форматом проживания на курортах Карпат. В то же время гостиницы и базы отдыха позволяют немного сэкономить, особенно тем, кто не требует большого пространства или отдельной территории. В ряде локаций цены за год существенно выросли, поэтому туристам советуют планировать поездку и бронировать жилье заранее, особенно перед зимними праздниками.

Заметим, что Карпаты – одно из самых популярных направлений для празднования Рождества и Нового года. Как писали в РБК-Украина, еще в начале декабря на сайте Booking почти 80% жилья на эти даты уже были забронированы. Сейчас свободных предложений стало еще меньше. По словам экспертов, самыми популярными направлениями в Карпатах являются Ворохта, Яремче, Славско, Верховина, Драгобрат, Ясиня, Поляница, Буковель, Микуличин, Татаров

Как в Украине изменился рынок аренды жилья?

По данным OLX Недвижимость, за год во многих городах Украины существенно вырос спрос и предложение жилья с автономными решениями, особенно в регионах, где блэкауты ощущаются наиболее остро. Динамично количество объявлений об аренде квартир с резервным питанием выросло в Сумах, Чернигове и Луцке, тогда как по абсолютным объемам лидируют Киев, Одесса, Днепр и Львов. Параллельно подорожала и аренда: наибольший скачок цен зафиксировали в Николаеве, Тернополе, Запорожье и Харькове, ведь автономность все чаще становится базовым требованием арендаторов.

Аналогичный тренд фиксируют и по жилью с автономным отоплением, предложение которого растет в ряде городов, хотя в отдельных областных центрах сокращается. Аналитики отмечают, что рост спроса объясняется не только энергетическими рисками, но и внутренней миграцией и формированием новых стандартов арендованного жилья.