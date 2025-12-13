Аналітики OLX проаналізували ціни на подобову оренду в найпопулярніших туристичних локаціях регіону. Деталі розповідає 24 Канал.

Де оренда приватного будинку обійдеться найдорожче, а де найдешевше?

Лідером за цінами на оренду будинків стала Поляниця поблизу Буковеля. Середня добова вартість тут сягає 5 500 гривень – це на 10% більше, ніж торік.

Трохи дешевше житло в Татарові – 4 500 гривень за добу. У Микуличині оренда коштує в середньому 3 200 гривень, що на 10% менше, ніж минулого року. У Яблуниці ціни залишилися стабільними – приблизно 3 000 гривень на добу.

В Яремче середня вартість оренди будинків знизилася на 9%, тоді як у Славському зафіксували рекордне зростання – одразу на 213%. В обох локаціях доба проживання коштує близько 2 500 гривень.

У Ворохті ціни піднялися на 54% і становлять у середньому 2 000 гривень за добу.

Найбюджетніші варіанти приватних будинків пропонують Ясіня та Воловець. Тут добова оренда обійдеться приблизно у 900 та 500 гривень відповідно.

Чи справді готелі та бази відпочинку дешевші?

Проживання в готелях і на базах відпочинку загалом коштує менше, ніж оренда будинків. Найдорожчим серед них став Татарів – середня ціна номера тут 4 000 гривень, що на 86% більше, ніж торік.

У Славському номер коштує близько 2 500 гривень (+64%), у Яблуниці – 2 250 гривень. У Микуличині ціни зросли на 233% і сягнули 2 000 гривень за добу, стільки ж просять у Ясіні.



Ціни на оренду житла в Карпатах відрізняються залежно від місця / Фото Freepik

У Поляниці середня ціна номера знизилася до 1 250 гривень (-81%). В Яремче вартість зросла на 54% і становить близько 1 000 гривень, тоді як у Ворохті ціни навпаки впали на 29% – також до 1 000 гривень за добу.

Що обрати туристам у 2025 році?

Приватні будинки залишаються найдорожчим форматом проживання на курортах Карпат. Водночас готелі та бази відпочинку дозволяють трохи заощадити, особливо тим, хто не потребує великого простору чи окремої території. У низці локацій ціни за рік суттєво зросли, тому туристам радять планувати поїздку та бронювати житло заздалегідь, особливо перед зимовими святами.

Зауважимо, що Карпати – один з найпопулярніших напрямків для святкування Різдва і Нового року. Як писали у РБК-Україна, ще на початку грудня на сайті Booking майже 80% житла на ці дати вже були заброньовані. Зараз вільних пропозицій стало ще менше. За словами експертів, найпопулярнішими напрямками у Карпатах є Ворохта, Яремче, Славсько, Верховина, Драгобрат, Ясіня, Поляниця, Буковель, Микуличин, Татарів

Які в Україні змінився ринок оренди житла?

За даними OLX Нерухомість, за рік у багатьох містах України суттєво зріс попит і пропозиція житла з автономними рішеннями, особливо в регіонах, де блекаути відчуваються найгостріше. Найдинамічніше кількість оголошень про оренду квартир із резервним живленням зросла у Сумах, Чернігові та Луцьку, тоді як за абсолютними обсягами лідирують Київ, Одеса, Дніпро та Львів. Паралельно подорожчала й оренда: найбільший стрибок цін зафіксували у Миколаєві, Тернополі, Запоріжжі та Харкові, адже автономність дедалі частіше стає базовою вимогою орендарів.

Аналогічний тренд фіксують і щодо житла з автономним опаленням, пропозиція якого зростає в низці міст, хоча в окремих обласних центрах скорочується. Аналітики зазначають, що зростання попиту пояснюється не лише енергетичними ризиками, а й внутрішньою міграцією та формуванням нових стандартів орендованого житла.