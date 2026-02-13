За какую сумму долга могут выселить?

Единственное жилье могут забрать только если сумма долга превышает 20 минимальных зарплат, по состоянию на 2026 год это около 172 тысяч гривен, пишет Закон Украины.

Когда долг превышает этот предел, государственный или частный исполнитель имеет право инициировать процедуру взыскания. Однако даже в таком случае жилье не продают автоматически. Сначала проверяют:

деньги на карточках и счета;

официальную зарплату;

другую собственность, например, машину или дом.

Обычно сначала арестовывают средства на банковских счетах, могут удерживать часть зарплаты или пенсии, накладывать взыскание на другое имущество. Если этого недостаточно для покрытия долга, тогда рассматривают возможность продажи квартиры.

На квартиру или дом могут наложить арест. Это означает запрет на продажу или дарение, но владелец продолжает там проживать. Затем жилье могут выставить на продажу при наличии судебного решения.

Когда за долги не могут выселить?

Есть дополнительные гарантии для отдельных категорий. Если в квартире зарегистрирован ребенок, выселение возможно только с согласия органов опеки. На практике получить такое разрешение сложно.

Также единственное жилье не могут изъять без полной судебной процедуры и без соблюдения установленной законом очередности взыскания. Наличие долга само по себе не означает автоматическую потерю квартиры.

Могут ли принудительно выселить арендаторов?

Арендаторов не могут выселить без решения суда, если между сторонами заключен официальный договор аренды, указано в Гражданском кодексе Украины. Даже при наличии долга или конфликта с владельцем квартиры процедура выселения происходит исключительно в рамках закона.

Даже в таких случаях арендодатель не может самостоятельно сменить замки или требовать немедленного освобождения квартиры. Сначала дело рассматривается в суде. Только после вступления решения в законную силу и открытия исполнительного производства возможно принудительное выселение через исполнительную службу.