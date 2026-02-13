За яку суму боргу можуть виселити?

Єдине житло можуть забрати лише якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних зарплат, станом на 2026 рік це близько 172 тисяч гривень, пише Закон України.

Коли борг перевищує цю межу, державний або приватний виконавець має право ініціювати процедуру стягнення. Однак навіть у такому разі житло не продають автоматично. Спочатку перевіряють:

гроші на картках та рахунки;

офіційну зарплату;

іншу власність, наприклад, машину чи будинок.

Зазвичай спершу арештовують кошти на банківських рахунках, можуть утримувати частину зарплати або пенсії, накладати стягнення на інше майно. Якщо цього недостатньо для покриття боргу, тоді розглядають можливість продажу квартири.

На квартиру чи будинок можуть накласти арешт. Це означає заборону на продаж або дарування, але власник продовжує там проживати. Потім житло можуть виставити на продаж за наявності судового рішення.

Коли за борги не можуть виселити?

Є додаткові гарантії для окремих категорій. Якщо у квартирі зареєстрована дитина, виселення можливе лише за згодою органів опіки. На практиці отримати такий дозвіл складно.

Також єдине житло не можуть вилучити без повної судової процедури та без дотримання встановленої законом черговості стягнення. Наявність боргу сама по собі не означає автоматичну втрату квартири.

Чи можуть примусово виселити орендарів?

Орендарів не можуть виселити без рішення суду, якщо між сторонами укладено офіційний договір оренди, зазначено у Цивільному кодексі України. Навіть за наявності боргу або конфлікту з власником квартири процедура виселення відбувається виключно в межах закону.

Навіть у таких випадках орендодавець не може самостійно змінити замки чи вимагати негайного звільнення квартири. Спершу справа розглядається в суді. Лише після набрання рішенням законної сили та відкриття виконавчого провадження можливе примусове виселення через виконавчу службу.