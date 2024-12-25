За даними OLX Нерухомості, найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку продають у Києві. 24 Канал розповідає, скільки там коштує житло і які міста вважаються найдорожчими.

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5 міст з найвищими цінами на квартири

У місті-лідері Києві купити однокімнатну квартиру на вторинці коштує близько 68 тисяч доларів.

На другому місці в рейтингу є Львів. За однокімнатну квартиру доведеться заплатити 56 тисяч доларів.

Третю позицію займає Вінниця із середньою вартістю 43 тисячі доларів за однокімнатне житло.

На четвертому місці – Івано-Франківськ (41 200 доларів), а замикає п'ятірку – Луцьк (38 тисяч доларів).

Ціни на вторинному ринку / Дані OLX Нерухомості

У яких містах ціни зросли найсуттєвіше

За даними OLX Нерухомості, вартість однокімнатної квартири за рік значно зросла в Луцьку та Івано-Франківську (+29%), у Рівному (+19%) та у Львові (+17%).

Цікаво, що найбільше зростання цін на одно-, дво- та трикімнатні квартири зафіксоване в Рівному. Тобто це місто-лідер за плюсовим показником по всій Україні у 2024 році.

В Києві, Одесі, Хмельницькому та Миколаєві вартість залишилась на рівні 2023 року. Суттєво знизились ціни в Херсоні (-21%), Запоріжжі (-16%), Харкові (-14%) та Дніпрі (-13%).