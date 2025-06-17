Штаб-сержант відділення комунікації, спеціаліст із впровадження інноваційних засобів у 5 окремій штурмовій бригаді Олексій Кашин розповів 24 Каналу про різновиди засобів радіоелектронної боротьби та їхні особливості. Також українські системи РЕБ ефективно зривають наведення російських КАБів, порушуючи зв'язок між керованими авіабомбами та навігаційними супутниками.

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Застосовують постійно

Кашин розповів, що засоби радіоелектронної боротьби можна поділити на три великі типи.

Перший тип – РЕБ тактичного рівня. Її встановлюють на транспортні засоби, які бере з собою піхота, заходячи на позиції.

Це найпоширеніша група, їх дуже багато. Навіть в Києві їх можна побачити. Вони мають вигляд машини з, умовно кажучи, "каструлями" на даху,

– пояснив штаб-сержант.

Другий тип – спеціалізована РЕБ, яка працює по ворожих безпілотниках великої дальності – "Ланцетах", "Шахедах" тощо. Для них використовуються зовсім інші технології.

Третій тип – фронтова РЕБ. Це також спеціалізовані, достатньо потужні засоби, які перекривають певні сектори фронту.

Вони моніторять підліт ворожих дронів, їх наявність, і відпрацьовують по них здалеку – з прифронтової відстані. Кожна велика бригада або спеціалізований підрозділ Сил оборони має такі засоби,

– наголосив Олексій Кашин.

Найбільше, як зазначив штаб-сержант, використовуються засоби РЕБ тактичного рівня – це купольні антени.

Зараз є дуже багато їх виробників – десь 900. І приблизно 95% РЕБ засобів цієї групи виготовляються українськими виробниками,

– підкреслив він.

Також, за його словами, в 5 окремій штурмовій бригаді вже рік тому на базі ремонтної майстерні налагодили власне виробництво РЕБ.

Використовують їх постійно, і при наближенні до лінії фронту всі військовослужбовці включають РЕБ. Тому що ситуація зараз така, що завдяки розвитку технологій застосування та управління безпілотниками, вони стали літати далі. Використовується дуже багато діапазонів саме для підвищення дальності та для стійкості від РЕБ.

Нагадаємо, що в Україні виготовляють системи радіоелектронної боротьби з технологією "Атлас" в інтелектуальні системи РЕБ. Вона є новою розробкою одного з українських виробників РЕБ, яка оснащена першою в Україні системою виявлення, здатною фіксувати ворожі об'єкти на відстані до 30 кілометрів, а також передовою технологією протидії. Ця технологія дозволяє забезпечити на фронті РЕБ не купольного типу, а таку, яка б захищала цілі ділянки фронту.