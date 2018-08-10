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Red Dead Redemption 2: сюжет, трейлер та свіжі скріншоти з гри

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Red Dead Redemption 2: сюжет, трейлер та свіжі скріншоти з гри
Red Dead Redemption 2: сюжет, трейлер та свіжі скріншоти з гри / Rockstar

Студія Rockstar представила свою нову гру Red Dead Redemption 2 у всій красі. Довгоочікуване продовження популярного вестерну давно тривожить душі віртуальних ковбоїв та хуліганів. Фанати вже який рік чекають хоч якихось новин про геймплей шутера і от Rockstar нарешті припідняла завісу таємничості.

Відповідний ролик опублікували на офіційній сторінці гри в YouTube.

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Америка кінця XIX століття – місце неспокійне і жваве. Поселенці все прибувають і прибувають, конкуренція в містах наростає, а життя стає з кожним днем ​​небезпечніше.

Головний герой Red Dead Redemption 2 – Артур Морган
Головний герой Red Dead Redemption 2 – Артур Морган

Саме на глибині світу, його деталізації і опрацювання, і акцентує увагу трейлер. Одними перестрілками і стрибками на конях не обійшлися. Вигадливий сюжет, захоплюючий геймплей і можливість зануритися в минуле США – ось що Red Dead Redemption 2 обіцяє подарувати всім гравцям. У кожного зустрічного героя в запасі є парочка цікавих історій, а коли слухати байки про чужі пригоди набридне, досить скочити на коня і відправитися назустріч власній долі.

Скріншот з гри Red Dead Redemption 2
Скріншот з гри Red Dead Redemption 2

Вестерн припас для користувачів масу дивовижних відкриттів, які ще лише належить зробити. Уже зараз зрозуміло, що це буде живий, майже справжній Дикий Захід, в якому стрілянина з пістолетів – далеко не єдина розвага.

Банди в грі Red Dead Redemption 2
Банди в грі Red Dead Redemption 2

Пізніше Rockstar обіцяє випустити ще кілька роликів, які познайомлять гравців з іншими аспектами новинки. Розчарованими після перегляду відео, здається, підуть тільки РС-користувачі, в яких все ж жевріла надія на реліз для комп'ютерів. Про це в трейлері, на жаль, ні слова. А на PS4 і Xbox One заочно хітова Red Dead Redemption 2 вийде, як і планувалося, 26 жовтня 2018 року.

Трейлер геймплею Red Dead Redemption 2 – дивіться відео

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Ігри Інтернет Техно
Джерело: 24 Канал
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