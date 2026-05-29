Вигнання або референдум: Кремль разом із союзниками по ОДКБ оголосив ультиматум Вірменії

Країни Євразійського економічного союзу та Організації Договору про колективну безпеку закликали Вірменію чітко визначитися зі своїм геополітичним вектором. Йдеться про вибір між подальшою інтеграцією з ЄС або збереженням членства в російських інтеграційних структурах.

Росія та її союзники не полишають спроби вплинути на Вірменію напередодні виборів. Відповідну заяву до Єревана оприлюднили на сайті Кремля.

Чого прагне Кремль від Вірменії?

Країни-учасниці Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) та Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) закликали Вірменію визначитися зі своїм подальшим геополітичним курсом.

У документі президенти Росії, Білорусі, Казахстану та Киргизстану наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення загальнонаціонального референдуму у Вірменії. Серед ключових положень заяви – вимога до Єревана зробити чіткий вибір між поглибленням співпраці з Європейським Союзом або подальшим перебуванням у ЄАЕС.

Також лідери країн стверджують, що євроінтеграційний курс Вірменії нібито створює ризики для економічної стабільності інших держав союзу. Окремо зазначається, що вже у грудні 2026 року на саміті ЄАЕС планується розгляд можливих наслідків для Вірменії у разі призупинення її участі в угодах союзу.

Вірменія є членом ОДКБ разом із Росією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном і Таджикистаном. Водночас у 2023 році Єреван різко розкритикував бездіяльність організації під час загострення в Нагірному Карабасі, після чого країна почала активніше зближуватися із Заходом і поступово дистанціюватися від Москви.

Нагадаємо, Reuters писало, що Росія готує приховану операцію впливу, метою якої є зміна результатів парламентських виборів у Вірменії 7 червня. Кремль намагається не допустити переобрання чинного прем'єра Нікола Пашиняна.

29 травня Путін пригрозив Єревану. Він порівняв ситуацію, яка складається у Вірменії, із ситуацією в Україні. Ідеться саме про прагнення країни інтегруватися з Європейським Союзом та навіть стати членом об'єднання.

До речі, Кремль вже не вперше погрожує Вірменії. Тоді Путін зажадав від Вірменії пояснень через нібито "антиросійські заяви" Володимира Зеленського, які пролунали під час саміту в Єревані. Російський диктатор висловив невдоволення курсом Вірменії на зближення з Європейським Союзом. Водночас він наголосив на важливості збереження економічних зв'язків між країнами та розвитку взаємовигідної співпраці.