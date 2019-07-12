Поїхали по-новому: як в Україні хочуть реформувати таксі

В Україні більше 90% перевезень на таксі – у тіні. Це означає погану безпеку цього сервісу, відсутність податків і жодної статистичної інформації. Учасники ринку вирішили міняти стару систему на прогресивну модель. Як це все відбуватиметься – з'ясував 24 канал.

Експерти організацій BRDO, FORBIZ та EU4Business проаналізували ринок таксі в Україні. Виявили цілу купу недіючого і застарілого регулювання. Щоб все це змінити і зробити таксі в Україні зручним, прозорим і прибутковим – запропонували концепцію реформи ринку таксі.

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Чому ринок таксі треба реформувати

За підрахунками аналітиків – до 94% перевізників, які займаються "таксуванням" – в "тіні". Це значить, що таксисти – не сплачують ЄСВ, не мають стажу і не можуть претендувати на нормальну пенсію, крім мінімальної. А в тіні вони тому, що реєструватися ФОПами не хочуть, з різних причин. Офіційно оформлювати як найманого працівника – не дуже цікаво вже службам таксі, бо треба платити податки і ЄСВ за нього.

Відтак надходження до бюджету від таксистів становлять 1-3% від мінімально прогнозованих.

Також немає даних, чи були фактичні виплати пасажирам за завдання шкоди при перевезенні на таксі. І вже зовсім не впливає чинна система роботи таксі на можливість контролювати, чи дотримуються таксисти правил дорожнього руху і мінімізувати ДТП з таксистами. (Хоча, зауважують аналітики – за даними поліції, все ж таксисти втрапляють в аварії значно рідше, ніж звичайні водії).

Та загалом державне регулювання ринку таксі майже взагалі не досягає своїх цілей: безпеки перевезень, обмеження монополізму, отримання податків, відшкодування пасажирам у випадку аварій.

Тому, кажуть аналітики, потрібно докорінно змінити регулювання ринку таксі. Щоб усі зацікавлені сторони отримали вигоду: водії, пасажири, служби таксі і держава.

Міняти пропонують наступним чином.



94 зі 100 таксі в Україні – нелегальні

Які зміни чекають на таксистів

1. Замість ліцензій таксі та перевезення на замовлення – пропонують ввести єдиний дозвіл автомобільного індивідуального перевізника (АІП). Цей дозвіл видаватимуть на рік.

2. Відміна обов'язковість оформлення ФОП.

3. Відміна обов'язковість сертифікованого таксометра – замість нього дозволити використання смартфону.

4. Замість необхідності подавати документи до Державної служби України з безпеки на транспорті і чекати відповіді від неї – сплатити за дозвіл АІП, а ДСБТ – лише повідомити про початок діяльності.

5. Зникне необхідність самостійно подавати звітність та сплачувати податки та внески – сплата за дозвіл АІП і буде одночасно сплатою всіх зборів і податків.

6. Замість необхідності укладати письмовий договір на перевезення на кожну послугу – буде можливість укладати їх в електронній формі.

7. Спростяться перевірки таксистів. Замість перевірки права займатись господарською діяльністю, ліцензії, наявності таксометра, символіки таксі – перевірятиметься лише наявність дозволу АІП.

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Які переваги від нового таксі отримає пасажир

Фізично дозвіл таксисту на перевезення буде виглядати як наклейка на машині. Там вказуватимуться реєстраційні дані водія. Їх можна буде перевірити в базі даних. Якщо щось не так – пасажир зможе звернутися з цими даними на таксиста до компанії-роботодавця або ж напряму – до поліції.

Кожна служба таксі матиме мобільний додаток для зручності виклику машини і безготівкових розрахунків. При цьому замовлення авто по телефону – нікуди не діваються. Кожна служба таксі сама визначатиме, чи надавати їй такий сервіс пасажирам.

Оскільки кожен водій буде зареєстрований – не складатиме проблеми знайти його у випадку фарс-мажорів.

Ціна на поїздки таксі не лише не підніметься, але й впаде, переконують аналітики – бо буде чесна конкуренція між службами таксі.

Що отримає держава

Реєстрація таксистів означатиме, що з'явиться статистика зайнятих у таксі людей. Вони також почнуть давати податки. Їх можна буде контролювати.

Що кажуть про реформу таксі учасники ринку

Компанії-перевізники Bolt, Uber і Uklon цілком підтримують запропоновану стратегію реформування таксі. І навіть підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у сфері розвитку ринку перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення.

Представники компаній погодилися, що наразі реєстрація ФОПом – найбільш стримуючий фактор для прозорої діяльності таксистів.



Після реформи таксі всі служби матимуть онлайн-додатки

Коли таксі зможуть реформувати

Фахівці організацій BRDO, FORBIZ та EU4Business запевнили, що текст відповідного законопроекту вже майже готовий. Найближчим часом обіцяють його оприлюднити для обговорення.

Подавати у Верховну Раду будуть вже після парламентських виборів. Тоді ж буде вирішено – яким чином законопроект потрапить у парламент, через уряд чи нардепів.

Прогнозувати підтримку чи не підтримку цього законопроекту зараз важко. Але за сприятливих умов – до кінця року він міг би вже запрацювати.