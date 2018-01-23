Реформи повинні тривати, інакше крах загрожує Україні не менше, ніж війна, – євродепутат

Гальмування реформ в Україні та корупція серед високопосадовців – фактори, які можуть призвести до ще більшого послаблення виснаженої війною країни.

Про це йдеться у статті Die Welt.

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Автор публікації Герхард Гнаук наводить сенсаційне вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської як приклад того, наскільки схильне до корупції українське правосуддя.

Ноздровська самостійно розслідувала загибель її сестри в автокатастрофі, нагадує кореспондент. У цій справі багато питань: чи не було вбивство юристки актом помсти? Чи причетний родич водія, який збив сестру Ноздровської, який є впливовим суддею, до спроб зам'яти справу? – розмірковує Гнаук.

Ще одним показовим прикладом покровительства у владних ешелонах України є арешт у зв'язку із підозрою в корупції сина міністра зовнішніх справ Олександра Авакова. Його затримання стало можливим завдяки розслідуванню НАБУ – органу, створення якого журналіст називає значимою подією для України. Натомість Аваков-молодший стверджував, що дії проти нього були політично мотивовані.

"Цілком очевидно, що за лаштунками йде бій за владу і заступництво", – прокоментувала для видання перебіг справи Авакова депутат Європарламенту Ребекка Хармс.

Важливим та спірним питанням залишається і створення Антикорупційного суду, яке пробуксовує через Президента Петра Порошенка. Його законопроект про створення Вищого антикорупційного суду (ВАКСУ ) суперечить рекомендаціям Венеціанської комісії та може заважати незалежності правосуддя, зазначають міжнародні експерти. До того ж, без створення ВАКСУ на погоджених умовах МВФ може заморозити надходження чергових траншів, так необхідних Києву, застерігає автор матеріалу.

Україна – це країна, яка знаходиться у важкому становищі. Ніщо не повинно призвести до того, щоб її позиції ослабилися ще більше. Йде війна на Донбасі. Однак реформи правосуддя, систем охорони здоров'я та освіти повинні тривати, інакше крах буде загрожувати цій державі не менше, аніж війна,

– констатувала Хармс.

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