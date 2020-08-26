На початку жовтня 2020 року столиці України та Хорватії з'єднає регулярний рейс авіакомпанії Windrose. Польоти між Києвом на Загребом планують виконувати двічі на тиждень.

Для обох країн коронавірус підтвердив важливість прямого авіасполучення, написав у твіттері посол України в Хорватії Василь Кирилич.

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Очікуємо, що з 4 жовтня Windrose двічі на тиждень з’єднуватиме тісно пов’язані між собою Київ і Загреб,

– зазначив Кирилич.

За інформацією зі сайту авіакомпанії рейси планують виконувати щонеділі та щосереди.

Приблизний час польоту – 1 година 10 хвилин.

До слова, до 31 серпня для громадян України будуть діяти обмеження на в'їзд до Хорватії. Українці повинні обов'язково проходити 14-денну самоізоляцію або мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Крім того, ПЛР-тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду в країну.

Зверніть увагу! Нещодавно Кабмін оновив перелік червоних та зелених країн за поширенням коронавірусу; при в'їзді в Україну з країн "зеленого списку" непотрібно проходити самоізоляцію.

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Коронавірус у Хорватії: основне

У Хорватії, яка активно приймає іноземних туристів, із середини серпня погіршилась ситуація з коронавірусом.

Станом на 26 серпня там підтвердили 8 888 випадків COVID-19. Від недуги померли 175 людей, одужати вдалося 6 362.

Внаслідок цього деякі країни віднесли її до червоної зони. Зокрема, це – Австрія, Велика Британія та Словенія.