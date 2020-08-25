Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав Євросоюз найближчим часом відкрити небо для України. Так, Шмигаль очікує, що невдовзі завершать укладати угоду про Спільний авіапростір.

Про це Шмигаль поговорив на зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом, повідомляє Урядовий портал. Зауважимо, що підписання Угоди про САП двічі відкладали за ініціативи сторони ЄС.

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Що сказав Шмигаль

Ми розуміємо труднощі, але готові докласти максимальних зусиль для підписання цього документу. Це стало б конкретним інструментом сприяння відновленню авіаційного сектора, який серйозно постраждав від пандемії як в Україні, так і в ЄС,

– сказав Шмигаль.

Що відомо про угоду щодо "відкритого неба"

Угода про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС передбачена Угодою про асоціацію. Переговори почали ще грудні 2007 року.

Що передбачає ця угода

Поступове формування спільного авіапростору між ЄС , його державами-членами та Україною.

Авіапростір заснований на: