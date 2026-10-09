Це підприємство внесене до реєстру оборонно-промислового комплексу Росії, адже виробляє металообробні верстати із ЧПК для "Роскосмосу" та корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Тепер ця легітимна військова ціль перебуває під нашими найжорсткішими санкціями. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Пекельний туман над дата-центрами та НПЗ

Та це лише частина ранкового "палаючого привіту". На території цього ж об'єкта розташований найбільший дата-центр компанії – "Яндекс ДЦ Сасово". Це за тисячу чотириста кілометрів від кордону України. Його енергетична потужність сягала 12 мегават. Там розміщувалися десятки тисяч серверів.

Після прильоту зафіксовано масштабну пожежу, вибухи та черговий збій у хмарній інфраструктурі "Яндекс.Клауд". Все накрило туманом і хмарами диму. Росіянам варто діставати залишки мізків та шукати старенькі Nokia 3220, бо їхня діджиталізація палає яскравим полум'ям.

Паралельно знову упіймав облизня Башкортостан. Нафтопереробний комплекс "Газпром Нафтохім Салават", розташований за 1200 кілометрів від нашої межі, перманентно стає героєм українських новин.

Російська недолуга ППО все пропускає, а наші Сили оборони нищать стратегічні заводи ворога із філігранною точністю. Ми не воюємо з мирним населенням, ми вибиваємо економічну та військову базу агресора.

Понад 80% росіян прагнуть зупинити "СВО"

Не дивно, що від такої "веселої та запальної" реальності росіяни починають хникати та вимагати зупинити "СВО". У них зріє чітке розуміння: ця війна непереможна і безглузда, а далі ставатиме тільки гірше. Вони вже майже готові кричати, як комуняки в неділю: "Долой царя!".

Знести бункерного недомірка набагато легше, ніж їм здається, але вони досі бояться власної тіні.

Свіжі дані соціології "Левада-Центру" показують вражаючі тренди навіть в умовах тотального страху та цензури. Понад 80% росіян підтримали б рішення Путіна припинити війну проти України вже цього тижня. Частка тих, хто схвалив би таке рішення, з травня 2023 року зросла аж на 19 відсоткових пунктів. Натомість кількість затятих прихильників продовження бойових дій скоротилася до 27%.

Звісно, не варто жити в рожевих окулярах: більшість із них залишається хворими імперцями. За умови повернення Україні незаконно окупованих територій зупинку війни підтримали б лише 35% опитаних. Проте й ця цифра поступово зростає. Водночас уже дві третини росіян (64%) переконані, що зараз слід розпочати мирні переговори. Вони бачать, що "СВОшечка" запікається на їхній же території, і прагнуть прикрутити цей процес.

Путін і голова Доббі: коли реальність копіює сатиру

Але бункерний диктатор клав із високих кремлівських веж на думку власного населення. Для нього зупинка війни означає кінець, тому він триматиметься за владу до останнього, випробовуючи тактику терору.

Але терор – це зброя слабких. На полі бою у нього швах, тож залишається лише нищити цивільну інфраструктуру. Проте на кожну його агонію знайдеться наша протидія.

Самі ж росіяни у побуті вже чудово розуміють, ким є їхній "вождь". Показовий випадок стався в Саратові прямо в день народження кремлівського діда. Пенсіонерка влаштувала скандал біля місцевого кафе, побачивши у вітрині гіпсову фігурку ельфа-домовика Доббі з "Гаррі Поттера". Вона вимагала викликати поліцію через "образу керівника держави", бо ця "мордочка дуже схожа на Путіна".

Іронія в тому, що працівники кафе протягом року використовували голову Доббі для збору чайових. Схожість Путіна з ельфом Доббі вже давно стала світовим мемом, який свого часу озвучували і Борис Джонсон, і Стівен Фрай.

Це як у "Портреті Доріана Ґрея": коли ти чиниш стільки зла та кровопролиття, твоє нутро підточує тебе фізично й візуально, перетворюючи на потвору, яку вже не сховати за жодними дзеркалами чи кремлівськими стінами.

Росіянам варто зрозуміти: дива не станеться. Поки вони бояться власного диктатора й вимагають припинення війни лише на кухнях, наші дрони продовжуватимуть заходити на цілі. Якщо бункерного діда не зупинить власний народ, його остаточно зупинять Сили оборони України.