Рекордно низький курс долара: підводні каменів для українців

Ще нещодавно до думки, що гривня може зростати в ціні, ставилися скептично навіть в уряді. Але курс повернувся до рівня 2015 року. За 2019-й рік гривня укріпилася на 15% – з 28,3 до 23,9 гривень за долар.

Як пояснив фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків, 2019-й був роком, на який припали рекордні виплати по зовнішнім боргам України. Це також був і рік подвійних виборів. Проте саме у цей період країна отримала від іноземців облігацій на майже чотири мільярди доларів.

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Окрім іноземців, до країни великі потоки валюти направляють ІТ-спеціалісти та мільйони українських заробітчан. Так, експорт IT-послуг за результатами року перевищить три мільярди доларів.

Обсяг коштів, які перераховані нашими заробітчанами в Україну, Нацбанк оцінює приблизно у 11 мільярдів, а Світовий банк – у 15 мільярдів,

– зазначив Тарас Козак, президент інвестиційної групи "Універ".

До того ж, рекордні врожаї отримали аграрії. Експорт продукції майже на 25% перевищує результат 2018 року. Разом з тим, посилення нацвалюти аж на чотири гривні – погана новина для експортерів.

Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

Отримавши менший виторг, ніж розраховували, експортери зіштовхуються зі складнощами у виплатах зарплат, закупівлі обладнання та розрахунку по кредитах. А отже скорочуватимуть експорт, що призведе до сповільнення зростання ВВП та зменшення валюти в країні.

Тобто ми сьогодні відтягуємо маятник, який внаслідок цієї недостатньої дохідності експортерів може швидко почати рухатися назад й винести курс далеко за позначку 30 гривень за долар,

– пояснив Козак.

Дешевшає також й імпорт. Хоча для громадян ця звістка приємна, вона означає, що скорочуватимуться митні та податкові надходження до бюджету. Це несе ризики насамперед для бюджетників та пенсіонерів. Тому експерти вважають, що НБУ мав би більше викуповувати іноземної валюти й послабити курс гривні до 25-27 за долар.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

Економісти радять тримати заощадження одночасно в різних валютах, але з перевагою на боці гривневих депозитів. А от щоб передбачити, яким буде курс, варто уважно стежити за зміною показника інфляції. За словами Демківа, якщо він продовжуватиме знижуватися з поточних 6% в напрямку 5%? це буде сигналом, що іноземці й далі продовжуватимуть інвестувати в гривню.

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Якщо ж іноземці почнуть скидати державні облігації, тренд зміниться і гривня почне послаблюватися. Приводом для такої паніки інвесторів можуть стати новини у грудні про, наприклад, програш держави в апеляційному суді справи про націоналізацію "Приватбанку".

Або якщо "Нафтогаз" не підпише новий контракт із російський "Газпромом" про транзит газу до ЄС. Або ще гірше – збіг цих двох факторів, який призведе до одномоментної втрати приблизно п'яти мільярдів доларів.