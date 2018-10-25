Ректор жирує, студенти бідують: студенти КПІ влаштували мітинг через корупційний скандал

Біля Київського політеху імені Ігоря Сікорського студенти зібралися на мітинг проти адміністрації вузу. Причина – обшарпані аудиторії та гуртожитки, проте у ректора Михайла Згуровського – нерухомості аж на два мільйони доларів, і жодного слова про це у деклараціях. Про багатство очільника вишу стало відомо завдяки журналістам-розслідувачам.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Марія Писаренко.

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Почалось все сьогодні, 25 жовтня, зранку. Небайдужі студенти активу КПІ, а також організація Studwatch Ukraine зібрали акцію під стінами головного корпусу із вимогами звільнити проректора із адміністративно-господарської роботи Петра Ковальова, а також відсторони на час розслідувань корупційного скандалу ректора Михайло Згуровського.



Cтуденти під КПІ / Євген Спірін, theБабель



Учасники мітингу вимагали керівництво вийти до них / Євген Спірін, theБабель

Під стінами першого корпусу активісти провели майже годину, викликаючи ректора та керівництво, аби ті вийшли на вулицю і поговорили зі студентами на акції протесту. Зруштою, через кілька годин домовились зустрітися у залі Вченої ради. Там і відбулися усі пристрасті, де студенти ставили питання ректору та наближеному керівництву.

У чому полягає корупційний скандал щодо ректора КПІ Згуровського? Журналісти-розслідувачі знайшли в очільника Київського політехнічного інституту Згуровського незадеклароване майно – нерухомості на два мільйони доларів в американській Каліфорнії і компанію з продажу нерухомості в Чорногорії. При чому, про це жодного слова у деклараціях за попередні роки. Підозру викликала машина і будинок дружини Згуровського, зареєстровані в США. Шукаючи дані про неї, журналісти разом зі студентами столичного вишу і знайшли справжню бізнес-імперію ректора КПІ.