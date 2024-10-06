На момент смерті лікарю було 78 років. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про хірурга Рената Акчуріна

Ренат Акчурін був радянським та російським кардіохірургом. До своєї смерті лікар обіймав посаду заступника генерального директора з хірургії Національного медично-дослідницького центру кардіології імені Чазова.

У російському МОЗ назвали Акчуріна видатним хірургом, який зробив величезний внесок у розвиток судинної та кардіохірургії. Він створив у Росії такі напрями хірургії серця та судин, як кардіомікросудинна та гібридна кардіохірургія.

РосЗМІ також писали, що хірург уперше в Росії та Європі впровадив у клінічну практику високоефективну мікрохірургічну техніку під час операцій на коронарних артеріях. Це дозволило надавати допомогу пацієнтам, які тоді вважалися неоперабельними, значно знизити смертність і скоротити кількість ускладнень під час проведення реваскуляризації міокарда.

Акчурін у листопаді 1996 року очолював бригаду хірургів, яка провела операцію на серці першого президента Росії Бориса Єльцина. Це сталося через кілька місяців після того, як у липні за підсумками другого туру виборів Єльцин переобрався на новий президентський термін.

Під час підготовки до операції Ренат Акчурін повідомив журналістам, що в червні – липні 1996 року Єльцин нібито мав інфаркт міокарда, але потім почав спростовувати свої слова. В адміністрації президента Росії в той час стверджували, що перед другим туром Єльцин мав не інфаркт, а напад стенокардії.