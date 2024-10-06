На момент смерти врачу было 78 лет. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о хирурге Ренате Акчурине

Ренат Акчурин был советским и российским кардиохирургом. До своей смерти врач занимал должность заместителя генерального директора по хирургии Национального медико-исследовательского центра кардиологии имени Чазова.

В российском Минздраве назвали Акчурина выдающимся хирургом, который внес огромный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии. Он создал в России такие направления хирургии сердца и сосудов, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургия.

РосСМИ также писали, что хирург впервые в России и Европе внедрил в клиническую практику высокоэффективную микрохирургическую технику во время операций на коронарных артериях. Это позволило оказывать помощь пациентам, которые тогда считались неоперабельными, значительно снизить смертность и сократить количество осложнений при проведении реваскуляризации миокарда.

Акчурин в ноябре 1996 года возглавлял бригаду хирургов, которая провела операцию на сердце первого президента России Бориса Ельцина. Это произошло через несколько месяцев после того, как в июле по итогам второго тура выборов Ельцин переизбрался на новый президентский срок.

Во время подготовки к операции Ренат Акчурин сообщил журналистам, что в июне – июле 1996 года Ельцин якобы имел инфаркт миокарда, но потом начал опровергать свои слова. В администрации президента России в то время утверждали, что перед вторым туром Ельцин имел не инфаркт, а приступ стенокардии.