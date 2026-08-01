У ресторані Balzi Rossi у Москві був підрив саморобного вибухового пристрою: його принесла жінка

Російські правоохоронці з'ясували причину вибуху у ресторані Balzi Rossi у центрі Москви. Причиною став підрив саморобного вибухового пристрою.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Які нові деталі вибуху у ресторані у центрі Москви стали відомі?

У національному антитерористичному комітеті Росії заявили, що в ресторані Balzi Rossi був підірваний саморобний вибуховий пристрій.

За версією відомства, бомбу до будівлі намагалася пронести невідома жінка, яку на вході зупинив охоронець – обидва загинули під час вибуху. Третім загиблим став один з відвідувачів.

У НАК також уточнили, що всього поранень унаслідок підриву вибухового пристрою зазнала 21 людина.

ЗМІ також ширять інформацію, що вибуховий пристрій спрацював на веранді "на момент виходу VIP-персони з автомобіля з мигалкою". Незалежних підтверджень цієї інформації немає.

Нагадаємо, вибух стався у ресторані Balzi Rossi, що в сталінській висотці на Кудрінській площі у Москві ввечері 1 серпня. Заклад був зачинений на святкування бенкету.

Журналісти писали, що в ресторані могло відбуватися святкування дня народження генерала. Серед імен називали головнокомандувача військо-космічних сил Росії, генерал-полковника Олександра Чайка, генерал-майора ВДВ Володимира Селіверстова та генерал-лейтенанта Олександра Ярошевича.

Цікаво, що схожі підриви вже відбувалися у Росії раніше. У 2023 році від підриву вибухового пристрою загинув російський пропагандист Владлен Татарський. До речі, тоді вибухівку начебто теж пронесла дівчина у статуетці, яку вона подарувала росіянину.