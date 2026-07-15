Росія могла знову використати ретранслятори Білорусі для атаки: що на це вказує

Вранці 15 липня російський "Шахед" вдарив по АЗС у Малині Житомирської області. Є припущення, що Росія знову могла застосувати ретранслятори з Білорусі, аби напряму керувати безпілотником.

Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу, що наразі це лише припущення. Але цілком вірогідно, що Росія дійсно могла знову використати ретранслятори в Білорусі.

Чому лунають такі припущення?

За словами військового оглядача, російський "Шахед" пролетів вздовж кордону з Білоруссю, після чого долетів до Коростеня. Далі безпілотник розвернувся та полетів до Малина.

Територія України добре захищена засобами радіоелектронної боротьби, які мали б викривляти сигнал. Але тут безпілотник спокійно собі маневрував та змінював маршрути.

Долетіти до Коростеня, а потім повернути по трасі та долетіти до Малина? Це означає, що "Шахед" мав би перебувати під прямим керуванням. Як це забезпечити? За допомогою ретрансляторів та Mesh-мережі,

– зазначив Пехньо.

Чи могла Росія використати ретранслятори з Білорусі: дивіться відео 24 Каналу

Малоймовірно, що зв'язок ретранслювали з території Росії, адже до найближчої точки там приблизно 260 кілометрів. Також росіяни не мають змоги зараз застосовувати системи Starlink, аби керувати дроном.

Відповідно є логічне припущення, що це можуть знову бути ретранслятори з боку Білорусі. Так це чи ні – будуть з'ясовувати відповідні органи та реагувати на це,

– підкреслив Пехньо.

Додамо, раніше президент Володимир Зеленський висунув ультиматум Білорусі, аби там вимкнули ретранслятори, якими користується Росія для керування "Шахедами". Зрештою там деактивували це обладнання. Зараз військовий експерт і радник Міноборони Сергій "Флеш" Бескрестнов припустив, що під час нещодавньої атаки Росія могла застосовувати ці ретранслятори. Але остаточні висновки зроблять профільні служби.