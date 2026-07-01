Білорусь знову активувала один із ретрансляторів для російських безпілотників

Білорусь повторно ввімкнула один із ретрансляторів, який використовується для польотів російських безпілотників. Водночас у ЗСУ заявляють, що мають засоби для протидії таким загрозам на прикордонному напрямку.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю ТСН.

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Що відомо про відновлення роботи ретранслятора у Білорусі?

За словами Сирського, ці ретранслятори не були демонтовані, а лише тимчасово вимкнені. Нещодавно було зафіксовано повторне ввімкнення одного з них, який використовується для забезпечення польотів російських БпЛА.

Сирський висловив думку, що надалі Білорусь може більше не активувати ці пристрої, однак деталей щодо можливих дій українських військових він не розкрив.

Я ж не можу вам все розповідати. Я думаю, що вони усвідомлять, що цього не треба робити,

– зазначив він.

Водночас головнокомандувач наголосив, що українські військові мають достатній досвід, підготовлені розрахунки та необхідні засоби для протидії російським безпілотникам на цьому напрямку. За його словами, ЗСУ здатні унеможливлювати польоти БпЛА противника вздовж кордону.

До слова, на території Білорусі розміщені чотири російські ретранслятори, які використовувалися для онлайн-керування дронами "Шахед" під час атак по Україні. Вони розташовані у прикордонних Брестській і Гомельській областях, а їхній сигнал покривав значну частину території України, зокрема доходив до Києва. Вони дозволяли росіянам керувати дронами в режимі реального часу, змінювати цілі під час польоту, атакувати рухомі об’єкти та проводити повітряну розвідку позицій української ППО.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Білорусь має прибрати військову техніку з прикордонних із Україною територій, яка, за його словами, використовується для коригування російських обстрілів. Президент наголосив, що на це відведено один тиждень. У разі невиконання вимоги Україна залишає за собою право діяти самостійно.

Згодом, президент України повідомив, що ретранслятори на території Білорусі, які використовувалися російськими військовими для підтримки дронів, станом на 22 червня припинили роботу. Водночас тоді було невідомо, чи були ці системи демонтовані повністю, чи лише вимкнені.

Крім того, військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко зазначав для 24 Каналу, що ситуація залишається контрольованою лише тимчасово, оскільки ці системи можуть знову активувати під час майбутніх атак. Україна ж попередила про готовність у разі потреби знищити такі об'єкти та продовжує моніторинг білоруського напрямку.