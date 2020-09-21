Саме Білоруська революція дає приклад чистого типу повстання культурного народу проти жорсткої авторитарної диктатури в епоху інтернету. Далі – матеріал мовою оригіналу.

Это отнюдь не преувеличение. То, что ныне происходит в Белоруси, будут еще долго изучать историки, как новое и еще недавно совершенно невероятное явление. Да, до Белоруси были революции Арабской весны, очень на нее похожие, потом Армянская революция 2018 года, ей уже почти подобная.

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Интернет против диктатора

Эпоха интернета – здесь – ключевой момент. Именно интернет позволяет самоорганизоваться народу без харизматических вождей, без овладения почтой и телеграфом, телецентрами и типографиями газет. Вся эта азбука революции XIX-XX веков теперь стала достоянием прошлого. И выступление революционизированных войск, как было на Сенатской площади или во время Первого польского восстания, или даже в 1905-1917, теперь не нужно.

Раньше – революционная сила против власти при, в лучшем случае, сочувствии народа, а иногда и без оного (октябрьский переворот 1917) – достаточно его равнодушия. Теперь – выступление большей части народа – безоружного, настроенного на ненасильственный протест.

Раньше не было средств мобилизовать такой протест. Теперь такое средство есть – это горизонтальная коммуникация интернета. Революцию в Белоруси совершает NEXTA и дружеские чаты.

Необходимое условие такой революции нового типа – сильное негодование всего народа на власть, утратившую популярность и не желающую уходить подобру-поздорову.

Крайне уязвима власть в эпоху соцсетей

Если значительная часть народа довольна властью – революция нового типа произойти не сможет. Власть теми же способами мобилизует своих сторонников. Поэтому власть конфессионального, племенного или этнического меньшинства над большинством имеет большой запас прочности. Но там, где власть претендует на то, что представляет все общество, она теперь крайне уязвима. Все общество легко может организоваться против "своей" власти, если перестает считать ее своей. И именно это происходит сейчас в Белоруси.

Диктатор попрал конституцию, правит уже 26-й год, народ устал и не чувствует себя счастливым, в сравнении с соседними народами Польши, Литвы, Латвии. Опять же, интернет, даже без путешествий, делает эти соседние страны хорошо известными, а еще есть и прочные приграничные связи. Вроде бы на стороне диктатора силовые структуры. Но они – те же беларусы, пользующиеся тем же интернетом, живущие среди других беларусов. Всякая анонимность, которая раньше была при переброске войск из одного округа в другой теперь невозможна, особенно в маленькой стране.

В ответ на зверства милиции в интернете начинают публиковать все личные данные милиционеров. И пусть они потом доказывают соседям, а их дети, соседям по парте в школе, что лично они никого не хватали и не избивали... В эпоху интернета такое моральное давление в однородном обществе быстро становится невыносимым.

Конечно, есть лично преданные диктатору люди – кто за деньги, кто в надежде на власть. Но таких всегда немного при тираническом режиме. И эти люди легко сметаются массовым протестом при деморализованных силовых структурах.

Мирный протест победит бесповоротно

Революции нового типа не происходят в один день-ночь. Моральное давление возрастает постепенно. Запугивание, террор власти, очень эффективный в разобщенном обществе людей-картофелин в мешке, абсолютно провален в обществе объединенном интернетом, где жестокости приводят не к устрашению, а к ожесточению и сплочению народа.

Мирное массовое сопротивление имеет огромный силовой потенциал. Если даже у диктатора не нервы, а железные канаты, не совесть, а звериный инстинкт власти любой ценой, то через некоторое время он обнаруживает, что опираться ему почти не на кого, и даже ближайшие соратники уже исподволь подыскивают ему замену, чтобы выжить самим перед лицом бунтующих граждан.

Конечно, граждане могут устать каждое воскресение выходить на митинг, но даже оставаясь дома они не перестают ненавидеть тирана и не становятся более лояльными к нему. А активное меньшинство продолжает выходить на улицу и распространять в интернете все новые и новые зубодробительные факты. И нарыв зреет снова.

И в какой-то новый острый момент там, где в лучшем случае выходило сто тысяч, теперь город заполнит миллион возмущенных граждан. И так мирный протест победит бесповоротно.

В современном мире, в развитой однородной стране, режим, рассчитывающий только на ложь, силу и жестокость, обречен. Режим Лукашенко обречен безусловно, в ближайшей перспективе обречен и режим Путина, и режим старца Назарбаева. Ныне, когда Путин дал Лукашенке миллиард долларов, а тот продолжает избивать своих граждан, Путин стал соучастником политически умирающего белорусского тирана. И это существенно ускоряет падение обоих.

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Всемирно-историческое значение Белорусской революции – тема будущих докторских диссертаций. На ее опыте народы будут учиться во многих страна освобождаться от тиранов без пролития большой крови, опираясь не на военный заговор, а на современные технологии. А сами правители, склонные к тирании, поймут, что старые вождистские режимы – это не для них, это история, которая в новых обстоятельствах не будет воспроизводиться, разве что не на долго и как фарс, пусть и с жестокими обертонами.

И нам, простым гражданам, и им, любителям повластвовать всласть, надо привыкать жить в обществе, где все о всех знают все и легко могут устанавливать связи и договариваться, не прибегая к услугам власти.

Это и есть новые обстоятельства будущего, которое уже начинается на улицах белорусских городов.