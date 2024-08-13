Про це в етері 24 Каналу наголосив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що в Кремлі побоюються визнати, що російська влада не здатна захистити свій народ та кордони.

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Реакція на події на Курщині має бути сигналом для Заходу

На погляд Тизенгаузена, російській владі доведеться озвучити, що вона не очікувала такого розвитку подій в Курській області й не може реагувати на це, застосовуючи ядерну доктрину. Хоча Путін вже міг би це зробити, але не робить.

В цьому, зі слів політтехнолога, важливий сигнал для країн Заходу. Адже за це літо було стерто 2 червоні лінії: вже завдаються удари по Росії західною зброєю і є присутність регулярної армії України на території Росії.

"Як відреагував Путін на це? Зібрав 2 рази засідання радбезу. Зараз в Росії пишуть, що він завдасть страшного удару по центрах прийняття рішень. Так, він може атакувати Україну, використавши сотню ракет й дронів, але це вже було, нічого нового Путін не зможе вдіяти. Що він може нового вигадати?", – озвучив політтехнолог.

Тизенгаузен зауважив, що потроху російська армія рухається на Донецькому напрямку, але зараз противнику довелося частину свого війська звідти забрати. Політтехнолог впевнений, що повторний наступ на Харківському напрямку був суттєво зірваний через події в Курській області. Тепер ворог змушений туди частково перекидати сили, які воювали на території України.