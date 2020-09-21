Якщо б вибори до Верховної Ради відбулись у середині вересня 2020 року, то трійка лідерів виглядала б так: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя" та "Європейська Солідарність". Про це свідчать дані опитування, проведеного КМІС з 12 по 16 вересня.

Також потрапити до парламенту можуть "Батьківщина" та Радикальна партія Ляшка. Шанси є й у "Партії Шарія" та "Сили і честі". Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Рейтинг партії станом на вересень 2020 року:

"Слуга народу" – 21,5%;

ОПЗЖ – 17,8%;

"Європейська солідарність»" – 16,3%;

"Батьківщина" – 8,7%;

Радикальна партія Олега Ляшка – 6,3%;

"Партія Шарія" – 4,1%;

"Сила і Честь" – 4%;

"Свобода" – 3,3%,

"Громадянська позиція" – 3,1%;

"Українська стратегія Гройсмана" – 2,8%;

"УДАР" – 2,6%;

"За майбутнє" – 1,9%;

"Самопоміч" – 1,8%;

"Опозиційний блок" – 1,8%;

"Голос" – 1,3%;

"Пропозиція" – 1%;

"Національний корпус" – 0,8%;

інші партії – 0,9%.

Рейтинг партій на виборах до Верховної Ради станом на вересень 2020 / Інфографіка КМІС

Динаміка рейтингу партій за квітень – вересень 2020 / Інфографіка КМІС

Опитування проводилось методом САТІ (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком від 18 років) України.

У вибірку не включені території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Луганської та Донецької областей.

Під час опитування проведено 2 тисячі інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 1,4% – для показників близьких до 10%.