Рейтинг партій на виборах до Верховної Ради: результати опитування
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Якщо б вибори до Верховної Ради відбулись у середині вересня 2020 року, то трійка лідерів виглядала б так: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя" та "Європейська Солідарність". Про це свідчать дані опитування, проведеного КМІС з 12 по 16 вересня.
Також потрапити до парламенту можуть "Батьківщина" та Радикальна партія Ляшка. Шанси є й у "Партії Шарія" та "Сили і честі". Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.
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Рейтинг партії станом на вересень 2020 року:
- "Слуга народу" – 21,5%;
- ОПЗЖ – 17,8%;
- "Європейська солідарність»" – 16,3%;
- "Батьківщина" – 8,7%;
- Радикальна партія Олега Ляшка – 6,3%;
- "Партія Шарія" – 4,1%;
- "Сила і Честь" – 4%;
- "Свобода" – 3,3%,
- "Громадянська позиція" – 3,1%;
- "Українська стратегія Гройсмана" – 2,8%;
- "УДАР" – 2,6%;
- "За майбутнє" – 1,9%;
- "Самопоміч" – 1,8%;
- "Опозиційний блок" – 1,8%;
- "Голос" – 1,3%;
- "Пропозиція" – 1%;
- "Національний корпус" – 0,8%;
- інші партії – 0,9%.
Рейтинг партій на виборах до Верховної Ради станом на вересень 2020 / Інфографіка КМІС
Динаміка рейтингу партій за квітень – вересень 2020 / Інфографіка КМІС