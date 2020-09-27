Ціни на товари та послуги в різних містах Україні різняться. Хто найменше платить за їжу, а хто витрачаю більшість зарплати на оренду житла? Яку область можна назвати дешевою для життя, а яку дорогою?

Щомісяця Держстат збирає дані про споживчі ціни на базові продукти та послуги. У матеріалі 24 каналу ми підрахували цю суму для кожної області і склали рейтинг.

До цієї суми увійшли ціни на деякі продукти, алкогольні напої, ліки, послуги стоматолога, пальне, проїзд у міському транспорті, один день у садочку. Детальний перелік ми навели в кінці матеріалу.

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Найдорожчим виявилося життя у Черкаській області, а найдешевшим у Житомирській. Якби ми включили до кошика оренду житла, то найдорожчими виявилися б Київ, Одеська та Львівська області.

Де найдорожче та найдешевше життя

Черкаська область – 2 877 гривень; Київ – 2 559 гривень; Одеська область – 2 431 гривня; Запорізька область – 2 426 гривень; Київська область – 2 416 гривень; Дніпропетровська область – 2 379 гривень; Львівська область – 2 279 гривень; Чернівецька область – 2 275 гривень; Херсонська область – 2 242 гривні; Миколаївська область – 2 214 гривні; Сумська область – 2 213 гривень; Луганська область 2 211 гривня; Кіровоградська область – 2 200 гривень; Закарпатська область – 2 195 гривень; Харківська область – 2 178 гривень; Донецька область – 2 139 гривень; Волинська область – 2 138 гривень; Вінницька область – 2 124 гривні; Івано-Франківська область – 2 122 гривні; Полтавська область – 2 098 гривень; Рівненська область – 2 098 гривень; Тернопільська область – 2 084 гривні; Хмельницька область – 2 081 гривня; Чернігівська область – 2 035 гривень; Житомирська область – 2 010 гривень.

Черкащина у рейтингу посіла перше місце, зокрема через дорогі стоматологічні послуги, ціни на які відчутно перевищують ціни в інших областях.

Де найдешевша і найдорожча їжа

В середньому батон вагою 500 грамів в Україні у серпні можна було придбати за 13 гривень 97 копійок. Найдорожче платили мешканці Волинської області – 16,07 гривні. Також дорогий батон на Львівщині та Одещині. Натомість найдешевше купити батон могли жителі Миколаївщини – за 11 гривень 60 копійок. Недалеко ціни втекли й на Дніпропетровщині та Черкащині.

Кілограм курячого філе у серпні в середньому можна було купити за 87 гривень 39 копійок. Найдешевше на Харківщині (81,75 гривні), Львівщині та Вінниччині. Зате у Миколаївській області, де був найдешевший батон, курятину продавали найдорожче – майже за 97 гривень. Також дорого купували філе інші мешканці Півдня – в Одеський та Херсонській областях.

Літр молока найдорожче обійдеться в Одеській області – майже 28 гривень. Схожі ціни у Харківській області, трохи дешевше у Києві. Натомість найдешевше молоко у серпні лежало на полицях магазинів у Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях – близько 23 гривень за літр. В середньому в Україні літр молока коштував 24 гривні 83 копійки.

Менше ніж 8 гривень за кілограм картоплі платили у серпні жителі Полтавської області. Дешево картопля обійшлася також на Тернопільщині та Чернігівщині. В середньому українці купували картоплю за 10 гривень 2 копійки. Дорожче платили у Києві – 11,3 гривні.

Півлітрова пляшка українського пива у серпні обійшлася українцям в 17 гривень 59 копійок. Пиво за менш ніж 16 гривень могли пити мешканці Запорізької, Кіровоградської та Чернігівської областей. А от мешканці неокупованої частини Луганщини платити майже 20 гривень за пляшку.

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Де найбільші і найменше витрати на транспорт

За даними Держстату найдешевшим проїзд у міському транспорті є в Херсонській області – всього 2,5 гривні. Близько 3 гривень на Черкащині та Кіровоградщині. А от найдорожче їздять жителі Києва (8 гривень) та Львівської області (7 гривень).

Для українців, які мають власний автомобіль найвигідніше жити в Чернігівській області, де за літр А-95 бензину в серпні можна було віддати 19 гривень 37 копійок. Найдорожчий бензин був на автозаправках Івано-Франківщини – майже 25 гривень за літр.

Зате мешканці Івано-Франківщини могли придбати найдешевшу в Україні страховку для автомобіля – за 762 гривні, тоді як у Києві така коштувала майже на тисячу гривень більше. До слова, страхування автомобіля ми виключили, коли складали рейтинг міст.

Де найдешевше і найдорожче лікування

У середньому придбати 10 таблеток жарознижувальних та знеболювальних українського виробництва можна було за 10 гривень 46 копійок. Проте ціни відчутно різняться за областями. Найдешевші ліки продавалися в аптеках Дніпропетровщини – 8,6 гривні, а найдорожчі в аптеках Донеччини – 13,29 гривні.

Ціни на стоматологічні послуги різняться ще більше. До 400 гривень полікувати зуба чи отримати іншу послугу можна було в Житомирській, Чернігівській, Хмельницькій, Рівненській та Донецькій областях. В середньому в Україні це обійшлося в 527 гривень. Найдорожчі послуги стоматолога у Черкаській області – 1 130 гривень.

Діти

Один день дошкільної освіти в Україні коштує близько 25 гривень 31 копійку. Найдешевше в Луганській області – 14,33 гривні, а найдорожче в Донецькій – майже 39 гривень.

Де найдорожче та найдешевше житло

Ціни на житло відчутно відрізняються за областями. Саме ця витрата найбільше б вплинула на наш рейтинг вартості життя у містах України. Тож ми не включили її у наш кошик, а наводимо окремо. В середньому орендна плата за 1-кімнатну квартиру в Україні – 3 852 гривні.

Де найдешевша оренда:

Луганська область – 2 072 гривні;

Сумська область – 2 149 гривень.

Івано-Франківська область – 2 422 гривні.

Де найдорожча оренда:

Львівська область – 4 771 гривня;

Одеська область – 4 805 гривень;

Харківська область – 5 298 гривень;

Місто Київ – 7 409 гривень.

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Перелік продуктів та послуг, вартість яких ми врахували для складання рейтингу наведені у документі, окрім орендної плати та страховки автомобіля.