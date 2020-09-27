Рейтинг українських міст за вартістю життя: де найдешевше, а де найдорожче
Ціни на товари та послуги в різних містах Україні різняться. Хто найменше платить за їжу, а хто витрачаю більшість зарплати на оренду житла? Яку область можна назвати дешевою для життя, а яку дорогою?
Щомісяця Держстат збирає дані про споживчі ціни на базові продукти та послуги. У матеріалі 24 каналу ми підрахували цю суму для кожної області і склали рейтинг.
До цієї суми увійшли ціни на деякі продукти, алкогольні напої, ліки, послуги стоматолога, пальне, проїзд у міському транспорті, один день у садочку. Детальний перелік ми навели в кінці матеріалу.
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Найдорожчим виявилося життя у Черкаській області, а найдешевшим у Житомирській. Якби ми включили до кошика оренду житла, то найдорожчими виявилися б Київ, Одеська та Львівська області.
Де найдорожче та найдешевше життя
- Черкаська область – 2 877 гривень;
- Київ – 2 559 гривень;
- Одеська область – 2 431 гривня;
- Запорізька область – 2 426 гривень;
- Київська область – 2 416 гривень;
- Дніпропетровська область – 2 379 гривень;
- Львівська область – 2 279 гривень;
- Чернівецька область – 2 275 гривень;
- Херсонська область – 2 242 гривні;
- Миколаївська область – 2 214 гривні;
- Сумська область – 2 213 гривень;
- Луганська область 2 211 гривня;
- Кіровоградська область – 2 200 гривень;
- Закарпатська область – 2 195 гривень;
- Харківська область – 2 178 гривень;
- Донецька область – 2 139 гривень;
- Волинська область – 2 138 гривень;
- Вінницька область – 2 124 гривні;
- Івано-Франківська область – 2 122 гривні;
- Полтавська область – 2 098 гривень;
- Рівненська область – 2 098 гривень;
- Тернопільська область – 2 084 гривні;
- Хмельницька область – 2 081 гривня;
- Чернігівська область – 2 035 гривень;
- Житомирська область – 2 010 гривень.
Де найдешевша і найдорожча їжа
В середньому батон вагою 500 грамів в Україні у серпні можна було придбати за 13 гривень 97 копійок. Найдорожче платили мешканці Волинської області – 16,07 гривні. Також дорогий батон на Львівщині та Одещині. Натомість найдешевше купити батон могли жителі Миколаївщини – за 11 гривень 60 копійок. Недалеко ціни втекли й на Дніпропетровщині та Черкащині.
Кілограм курячого філе у серпні в середньому можна було купити за 87 гривень 39 копійок. Найдешевше на Харківщині (81,75 гривні), Львівщині та Вінниччині. Зате у Миколаївській області, де був найдешевший батон, курятину продавали найдорожче – майже за 97 гривень. Також дорого купували філе інші мешканці Півдня – в Одеський та Херсонській областях.
Літр молока найдорожче обійдеться в Одеській області – майже 28 гривень. Схожі ціни у Харківській області, трохи дешевше у Києві. Натомість найдешевше молоко у серпні лежало на полицях магазинів у Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях – близько 23 гривень за літр. В середньому в Україні літр молока коштував 24 гривні 83 копійки.
Менше ніж 8 гривень за кілограм картоплі платили у серпні жителі Полтавської області. Дешево картопля обійшлася також на Тернопільщині та Чернігівщині. В середньому українці купували картоплю за 10 гривень 2 копійки. Дорожче платили у Києві – 11,3 гривні.
Півлітрова пляшка українського пива у серпні обійшлася українцям в 17 гривень 59 копійок. Пиво за менш ніж 16 гривень могли пити мешканці Запорізької, Кіровоградської та Чернігівської областей. А от мешканці неокупованої частини Луганщини платити майже 20 гривень за пляшку.
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Де найбільші і найменше витрати на транспорт
За даними Держстату найдешевшим проїзд у міському транспорті є в Херсонській області – всього 2,5 гривні. Близько 3 гривень на Черкащині та Кіровоградщині. А от найдорожче їздять жителі Києва (8 гривень) та Львівської області (7 гривень).
Для українців, які мають власний автомобіль найвигідніше жити в Чернігівській області, де за літр А-95 бензину в серпні можна було віддати 19 гривень 37 копійок. Найдорожчий бензин був на автозаправках Івано-Франківщини – майже 25 гривень за літр.
Зате мешканці Івано-Франківщини могли придбати найдешевшу в Україні страховку для автомобіля – за 762 гривні, тоді як у Києві така коштувала майже на тисячу гривень більше. До слова, страхування автомобіля ми виключили, коли складали рейтинг міст.
Де найдешевше і найдорожче лікування
У середньому придбати 10 таблеток жарознижувальних та знеболювальних українського виробництва можна було за 10 гривень 46 копійок. Проте ціни відчутно різняться за областями. Найдешевші ліки продавалися в аптеках Дніпропетровщини – 8,6 гривні, а найдорожчі в аптеках Донеччини – 13,29 гривні.
Ціни на стоматологічні послуги різняться ще більше. До 400 гривень полікувати зуба чи отримати іншу послугу можна було в Житомирській, Чернігівській, Хмельницькій, Рівненській та Донецькій областях. В середньому в Україні це обійшлося в 527 гривень. Найдорожчі послуги стоматолога у Черкаській області – 1 130 гривень.
Діти
Один день дошкільної освіти в Україні коштує близько 25 гривень 31 копійку. Найдешевше в Луганській області – 14,33 гривні, а найдорожче в Донецькій – майже 39 гривень.
Де найдорожче та найдешевше житло
Ціни на житло відчутно відрізняються за областями. Саме ця витрата найбільше б вплинула на наш рейтинг вартості життя у містах України. Тож ми не включили її у наш кошик, а наводимо окремо. В середньому орендна плата за 1-кімнатну квартиру в Україні – 3 852 гривні.
Де найдешевша оренда:
- Луганська область – 2 072 гривні;
- Сумська область – 2 149 гривень.
- Івано-Франківська область – 2 422 гривні.
Де найдорожча оренда:
- Львівська область – 4 771 гривня;
- Одеська область – 4 805 гривень;
- Харківська область – 5 298 гривень;
- Місто Київ – 7 409 гривень.
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Перелік продуктів та послуг, вартість яких ми врахували для складання рейтингу наведені у документі, окрім орендної плати та страховки автомобіля.